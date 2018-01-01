На Волині «малолітні дикуни» розтрощили новорічні інсталяції. ВІДЕО





Про це написав Микола Квашук на своїй



“Весь настрій зіпсували малолітні дикуни. Дві дівчинки та два хлопця років 12-13 нищили те, що має приносити гарний настрій. На зауваження почали грубіянити і нецензурно висловлюватися. Пропоную зробити їх відомими. До речі, це вихованці нашої третьої школи. На відео хлопчина озвучує прізвище класного керівника. Хто знає цих дітей чи їхніх батьків, то пропоную повідомити яких ……. вони виховують”, – написав Микола Квашук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Діти підліткового віку розгромили новорічні інсталяції в центрі Володимира-Волинського.Про це написавна своїй сторінці у “Фейсбук”.“Весь настрій зіпсували малолітні дикуни. Дві дівчинки та два хлопця років 12-13 нищили те, що має приносити гарний настрій. На зауваження почали грубіянити і нецензурно висловлюватися. Пропоную зробити їх відомими. До речі, це вихованці нашої третьої школи. На відео хлопчина озвучує прізвище класного керівника. Хто знає цих дітей чи їхніх батьків, то пропоную повідомити яких ……. вони виховують”, – написав Микола Квашук.

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