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Приставляли пістолети і відібрали гроші: у Луцьку поліцейські зі зброєю напали на дітей, – ЗМІ

Приставляли пістолети і відібрали гроші: у Луцьку поліцейські зі зброєю напали на дітей, – ЗМІ
В понеділок ввечері, 24 грудня, поблизу гаражів біля залізничного вокзалу в місті Луцьку, два працівника поліції, а саме відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, переміщались на авто.

Повідомляє Волинське агентство розслідувань.

Побачивши дітей, які грали в сніжки, один з правоохоронців із застосуванням вогнепальної зброї, спочату зробив постріл, а потім наздогнав одного з хлопців і приставивши пістолет до дитини, забрав 500 грн. (скоїв розбійний напад). Після того, змусив перетелефонувати іншим друзям, які втекли, щоб ті повернулися назад.

Погрожуючи дитині 13 років, приставивши пістолет до живота, забрав у останнього ще 100 грн. Найстаршому хлопцю 15 років, наймолодшому – 13 років. По закінченню злочину зловмисники дали дітям кілька секунд, щоб вони втекли.

Завдяки роботі оперативників, зловмисників вдалось вичислити. Наразі з’ясовують всі деталі інценденту і роль кожного з них.

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Теги: пістолет, гроші, розбій, вимагання, поліція, діти
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