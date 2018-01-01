Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО





Про це інформує Катерина Панасюк у соцмережі facebook.



"На парковці біля порт сіті в’їхали в припаркований автомобіль. Сьогодні в проміжку часу 16:15-18:00, в автомобіль Volkswagen CC SPORT, хто був свідком чи у кого є відео реєстратори повідомте будь ласка !! 0508599630", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на проспекті Соборності, біля ТРЦ "Порт сіті" невідомий в'їхав у припарковане авто.Про це інформуєу соцмережі facebook."На парковці біля порт сіті в’їхали в припаркований автомобіль. Сьогодні в проміжку часу 16:15-18:00, в автомобіль Volkswagen CC SPORT, хто був свідком чи у кого є відео реєстратори повідомте будь ласка !! 0508599630", - йдеться у дописі.

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