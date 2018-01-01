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Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО

Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО
У Луцьку, на проспекті Соборності, біля ТРЦ "Порт сіті" невідомий в'їхав у припарковане авто.

Про це інформує Катерина Панасюк у соцмережі facebook.

"На парковці біля порт сіті в’їхали в припаркований автомобіль. Сьогодні в проміжку часу 16:15-18:00, в автомобіль Volkswagen CC SPORT, хто був свідком чи у кого є відео реєстратори повідомте будь ласка !! 0508599630", - йдеться у дописі.
Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО

Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО

Розшукують свідків: у Луцьку невідомий протаранив авто і втік. ФОТО


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Теги: аварія, авто, свідки
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Коментарі 1
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Для чого тоді платити за стоянку?? Навіщо нам платні стоянки якшо навіть нема камер відеоспостереження. Порт Сіті як орендар повне гавно!! Ще й 1 і 7 січня працюють. жах!!
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