Лукашенко більше не хоче називати Росію братською
Сьогодні, 05:16
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з актуальних питань співпраці з Росією запропонував не називати РФ братньою державою.
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.
«Я вже не кажу “братньою державою”, бо, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», – сказав Лукашенко.
Він додав, що з усіх питань домовленостей із Росією у Союзній державі та загалом у плані відносин не тільки як із партнерами, але і як братнім, близьким Білорусі державою, рішення прийнято.
«І на Вищій державній раді, і на союзній раді міністрів, й у двосторонньому форматі підписано багато угод. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються», – підкреслив Лукашенко.
Зауважимо, що 14 грудня на прес-конференції в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна ніколи не буде поділена на області, увійшовши до складу РФ. Лідер підкреслив, що суверенітет для Білорусі – це святе.
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Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.
«Я вже не кажу “братньою державою”, бо, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», – сказав Лукашенко.
Він додав, що з усіх питань домовленостей із Росією у Союзній державі та загалом у плані відносин не тільки як із партнерами, але і як братнім, близьким Білорусі державою, рішення прийнято.
«І на Вищій державній раді, і на союзній раді міністрів, й у двосторонньому форматі підписано багато угод. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються», – підкреслив Лукашенко.
Зауважимо, що 14 грудня на прес-конференції в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна ніколи не буде поділена на області, увійшовши до складу РФ. Лідер підкреслив, що суверенітет для Білорусі – це святе.
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