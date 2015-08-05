Лукашенко більше не хоче називати Росію братською

Олександр Лукашенко на нараді з актуальних питань співпраці з Росією запропонував не називати РФ братньою державою.



Про це повідомляється на сайті глави держави,



«Я вже не кажу “братньою державою”, бо, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», – сказав Лукашенко.



Він додав, що з усіх питань домовленостей із Росією у Союзній державі та загалом у плані відносин не тільки як із партнерами, але і як братнім, близьким Білорусі державою, рішення прийнято.



«І на Вищій державній раді, і на союзній раді міністрів, й у двосторонньому форматі підписано багато угод. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються», – підкреслив Лукашенко.



Зауважимо, що 14 грудня на прес-конференції в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна ніколи не буде поділена на області, увійшовши до складу РФ. Лідер підкреслив, що суверенітет для Білорусі – це святе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Білорусіна нараді з актуальних питань співпраці з Росією запропонував не називати РФ братньою державою.Про це повідомляється на сайті глави держави, передає Укрінформ.«Я вже не кажу “братньою державою”, бо, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне. Що ж, будемо партнерами», – сказав Лукашенко.Він додав, що з усіх питань домовленостей із Росією у Союзній державі та загалом у плані відносин не тільки як із партнерами, але і як братнім, близьким Білорусі державою, рішення прийнято.«І на Вищій державній раді, і на союзній раді міністрів, й у двосторонньому форматі підписано багато угод. На жаль, як я часто кажу, не всі вони виконуються», – підкреслив Лукашенко.Зауважимо, що 14 грудня на прес-конференції в Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна ніколи не буде поділена на області, увійшовши до складу РФ. Лідер підкреслив, що суверенітет для Білорусі – це святе.

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