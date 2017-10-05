Вибори до волинських ОТГ пройшли спокійно, - поліція

На Волині під час виборів в ОТГ порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.Учора, 23 грудня, відбулися вибори у дев’яти об’єднаних територіальних громадах Волинської області. Охорону праворядку під час волевиявлення громадян забезпечували понад 200 правоохоронців.Вибори пройшли в у Старовижівській, Війницькій, Гуто-Боровенській, Підгайцівській, Липинській, Гіркополонківській, Тростянецькій, Ківерцівській та Привітненській територіальних громадах. Під час виборів порушень публічної безпеки не зафіксовано.Поліція Волині у день голосування в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події зареєструвала три повідомлення про порушення виборчого законодавства. Після проведення перевірки одне з них не підтвердилося, а за двома іншими перевірка триває. Також сьгодні до поліції із завою про порушення виборчих прав звернувся житель Ківерцівського району. Громадянин повідомив, що його позбавили права голосувати. За цим фактом проводиться перевірка