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Вибори до волинських ОТГ пройшли спокійно, - поліція

Вибори до волинських ОТГ пройшли спокійно, - поліція
На Волині під час виборів в ОТГ порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Учора, 23 грудня, відбулися вибори у дев’яти об’єднаних територіальних громадах Волинської області. Охорону праворядку під час волевиявлення громадян забезпечували понад 200 правоохоронців.

Вибори пройшли в у Старовижівській, Війницькій, Гуто-Боровенській, Підгайцівській, Липинській, Гіркополонківській, Тростянецькій, Ківерцівській та Привітненській територіальних громадах. Під час виборів порушень публічної безпеки не зафіксовано.

Поліція Волині у день голосування в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події зареєструвала три повідомлення про порушення виборчого законодавства. Після проведення перевірки одне з них не підтвердилося, а за двома іншими перевірка триває. Також сьгодні до поліції із завою про порушення виборчих прав звернувся житель Ківерцівського району. Громадянин повідомив, що його позбавили права голосувати. За цим фактом проводиться перевірка

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Теги: вибори, ОТГ, поліція
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