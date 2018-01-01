Курс долара в Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.3769, а продаж - 27.7536.
Євро при купівлі становить - 31.1308, при продажу - 31.7214.
Курс російського рубля: купівля - 0.3594, продаж - 0.4286.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.970, продаж - 7.485.
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Євро при купівлі становить - 31.1308, при продажу - 31.7214.
Курс російського рубля: купівля - 0.3594, продаж - 0.4286.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.970, продаж - 7.485.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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