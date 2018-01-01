Курс долара в Луцьку на 25 грудня





Євро при купівлі становить - 31.1308, при продажу - 31.7214.



Курс російського рубля: купівля - 0.3594, продаж - 0.4286.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.970, продаж - 7.485.

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