Не даєш дружині грошей – під суд, - луцький адвокат про зміни в законодавстві щодо насильства





Відтак, луцький адвокат Олег Огородник окреслив основні тези, які виклали в законі у новій редакції. Про це юрист написав на своїй сторінці у



"В загальному це досить революційний нормативний акт на теренах усього колишнього (пробачте за матюк) радянського союзу.



Думаю, що Ви бачили, як у американських фільмах суддя забороняє тій чи іншій людині наближатися до неї на певну відстань, або будь-яким чином зв'язуватися із особою?



Для нас (України) у правовому полі такі обмежувальні заходи були фантастикою і раніше людям доводилося досить довго пояснювати, що "то все кіно", а у нас реальність, де поліція навіть не заводить справу, коли чоловік побив свою дружину (чи навпаки), бо "тож чоловік і дружина і всяке у сім'ї буває і не треба туди влазити, самі розберуться". Навіть суди не хотіли виселяти з приватного дому дружини її колишнього чоловіка,який там жив після розлучення і нікуди не хотів йти та ще й далі продовжував чинити безчинство.



Але з 11 січня 2019 року усе зміниться......(принаймі на папері у теорії, на практиці покаже час)



Не даєш грошей своїй дружині або чоловіку грошей на потреби сім'ї...тиждень,другий ?



Весь час жартуєш та кепкуєш над своєю дружиною,чоловіком

(мовляв більше треба заробляти,менше/більше їсти та не дивитися Гру Престолів/Картковий Будинок) ?



Сказали своїй дитині, що не існує Діда Мороза і під подушку подарунки приносить не Святий Миколай?



Тоді будьте готові нести кримінальну відповідальність згідно ст. 126-1 КК України, домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи



Разом із основним покаранням суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:



1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;



2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;



3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;



4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;



5) направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.



І це насправді дуже круто, хоча й тут є куди розвиватися та рости, хоча б просто до видачі судової заборони за вмотивованим зверненням особи,яка ще не стала жертвою,але має усі підстави вважати, що нею таки стане....



Далі трохи про сумне і те, що більшіть сприйме зі сміхом, бо наш менталітет до такого ще не дуже готовий, однак у США та Європі це норма і як "Добрийдень".



Запропонували вийти заміж, Вам відмовили чи послали, але Вас це не зупинило?



Або ж Ви так довго із ним зустрічаєтеся, що у Вас уже двоє дітей і ви все таки примушуєте його нарешті вже одружитися?



Тоді будьте готові нести кримінальну відповідальність згідно ст. 151-2 КК України, примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає.



І якщо Ви дочитали до цього місця і вже в шоці, то краще не читайте далі і йдіть собі десь відпочиньте.



Якщо з 11 січня 2019 року ви без добровільної згоди свого (не свого) партнера займетеся статевим актом, ви вважатиметися гвалтівником!

В Україні сексуальні дії, вчинені без добровільної згоди партнера будуть кваліфікуватися як зґвалтування або сексуальне насильство. Відповідні зміни внесені в Кримінальний кодекс



Раніше і зараз - Зґвалтуванням вважається - статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.



З 11 січня Зґвалтуванням вважається вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи.



Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.



Який вихід із ситуації,аби себе перестрахувати?! Певна річ, що це письмова згода свого партнера,бажано завірена нотаріально. В інтернеті уже гуляють декілька текстів таких заяв та згод, але вони дуже пошлі. Якщо комусь дійсно треба буде,то я звичайно надам зразок!



P.S. Під тиском наших західних партенрів законодавець інколи приймає досить класні речі, однак він не прописує їх під наш менталітет та культуру у зв'язку із чим виникатимуть такі нюанси та непорозуміння, що породжуватимуть зловживання та неоднозначне трактування", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 січня 2019 року набуває чинності Закон України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами".Відтак, луцький адвокатокреслив основні тези, які виклали в законі у новій редакції. Про це юрист написав на своїй сторінці у facebook "В загальному це досить революційний нормативний акт на теренах усього колишнього (пробачте за матюк) радянського союзу.Думаю, що Ви бачили, як у американських фільмах суддя забороняє тій чи іншій людині наближатися до неї на певну відстань, або будь-яким чином зв'язуватися із особою?Для нас (України) у правовому полі такі обмежувальні заходи були фантастикою і раніше людям доводилося досить довго пояснювати, що "то все кіно", а у нас реальність, де поліція навіть не заводить справу, коли чоловік побив свою дружину (чи навпаки), бо "тож чоловік і дружина і всяке у сім'ї буває і не треба туди влазити, самі розберуться". Навіть суди не хотіли виселяти з приватного дому дружини її колишнього чоловіка,який там жив після розлучення і нікуди не хотів йти та ще й далі продовжував чинити безчинство.Але з 11 січня 2019 року усе зміниться......(принаймі на папері у теорії, на практиці покаже час)Не даєш грошей своїй дружині або чоловіку грошей на потреби сім'ї...тиждень,другий ?Весь час жартуєш та кепкуєш над своєю дружиною,чоловіком(мовляв більше треба заробляти,менше/більше їсти та не дивитися Гру Престолів/Картковий Будинок) ?Сказали своїй дитині, що не існує Діда Мороза і під подушку подарунки приносить не Святий Миколай?Тоді будьте готові нести кримінальну відповідальність згідно ст. 126-1 КК України, домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особиРазом із основним покаранням суд може застосувати до особи, яка вчинила домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства;2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності;3) заборона наближатися на визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших причин;4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто або через третіх осіб;5) направлення для проходження програми для кривдників або пробаційної програми.І це насправді дуже круто, хоча й тут є куди розвиватися та рости, хоча б просто до видачі судової заборони за вмотивованим зверненням особи,яка ще не стала жертвою,але має усі підстави вважати, що нею таки стане....Далі трохи про сумне і те, що більшіть сприйме зі сміхом, бо наш менталітет до такого ще не дуже готовий, однак у США та Європі це норма і як "Добрийдень".Запропонували вийти заміж, Вам відмовили чи послали, але Вас це не зупинило?Або ж Ви так довго із ним зустрічаєтеся, що у Вас уже двоє дітей і ви все таки примушуєте його нарешті вже одружитися?Тоді будьте готові нести кримінальну відповідальність згідно ст. 151-2 КК України, примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона проживає.І якщо Ви дочитали до цього місця і вже в шоці, то краще не читайте далі і йдіть собі десь відпочиньте.Якщо з 11 січня 2019 року ви без добровільної згоди свого (не свого) партнера займетеся статевим актом, ви вважатиметися гвалтівником!В Україні сексуальні дії, вчинені без добровільної згоди партнера будуть кваліфікуватися як зґвалтування або сексуальне насильство. Відповідні зміни внесені в Кримінальний кодексРаніше і зараз - Зґвалтуванням вважається - статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи.З 11 січня Зґвалтуванням вважається вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи.Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин.Який вихід із ситуації,аби себе перестрахувати?! Певна річ, що це письмова згода свого партнера,бажано завірена нотаріально. В інтернеті уже гуляють декілька текстів таких заяв та згод, але вони дуже пошлі. Якщо комусь дійсно треба буде,то я звичайно надам зразок!P.S. Під тиском наших західних партенрів законодавець інколи приймає досить класні речі, однак він не прописує їх під наш менталітет та культуру у зв'язку із чим виникатимуть такі нюанси та непорозуміння, що породжуватимуть зловживання та неоднозначне трактування", - йдеться в дописі.

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