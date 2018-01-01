На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
Сьогодні, 09:41
На Волині продадуть майно двох підприємств-банкрутів. Аукціон відбудеться на Західно – Українській регіональній біржі „Волинського регіонального центру” 10 січня.
Про це повідомляє управління погашення боргу ДФС в області.
Перший лот: майстерня-гараж спільного міжгосподарського підприємства з агропромислового будівництва «Володимир-Волинськагробуд», що у селі Льотниче, Володимир-Волинського району. Її початкова ціна - 147 тисяч гривень.
Другий лот: тонна бавовняної пряжі. За неї спочатку попросять 45 тисяч гривень. Раніше вона належала СП «Українська бавовняна компанія», що у Луцьку на вулиці Карбишева, 2.
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Про це повідомляє управління погашення боргу ДФС в області.
Перший лот: майстерня-гараж спільного міжгосподарського підприємства з агропромислового будівництва «Володимир-Волинськагробуд», що у селі Льотниче, Володимир-Волинського району. Її початкова ціна - 147 тисяч гривень.
Другий лот: тонна бавовняної пряжі. За неї спочатку попросять 45 тисяч гривень. Раніше вона належала СП «Українська бавовняна компанія», що у Луцьку на вулиці Карбишева, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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