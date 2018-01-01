На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон

На Волині продадуть майно двох підприємств-банкрутів. Аукціон відбудеться на Західно – Українській регіональній біржі „Волинського регіонального центру” 10 січня.Про це повідомляє управління погашення боргу ДФС в області.Перший лот: майстерня-гараж спільного міжгосподарського підприємства з агропромислового будівництва «Володимир-Волинськагробуд», що у селі Льотниче, Володимир-Волинського району. Її початкова ціна - 147 тисяч гривень.Другий лот: тонна бавовняної пряжі. За неї спочатку попросять 45 тисяч гривень. Раніше вона належала СП «Українська бавовняна компанія», що у Луцьку на вулиці Карбишева, 2.