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На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон

На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
На Волині продадуть майно двох підприємств-банкрутів. Аукціон відбудеться на Західно – Українській регіональній біржі „Волинського регіонального центру” 10 січня.

Про це повідомляє управління погашення боргу ДФС в області.

Перший лот: майстерня-гараж спільного міжгосподарського підприємства з агропромислового будівництва «Володимир-Волинськагробуд», що у селі Льотниче, Володимир-Волинського району. Її початкова ціна - 147 тисяч гривень.

Другий лот: тонна бавовняної пряжі. За неї спочатку попросять 45 тисяч гривень. Раніше вона належала СП «Українська бавовняна компанія», що у Луцьку на вулиці Карбишева, 2.

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Теги: аукціон, майно, підприємство, банкрут
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