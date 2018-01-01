Волинські капелани знову їдуть на схід
Сьогодні, 09:52
Військові капелани Волині о. Євген Рудь, о. Віктор Ліпчик, о. Миколай Савчук, о. Олег Чвир вирушають на схід України, з сприянням о. Олександра Вронського, о. Ігоря Літвінцова.
Про це написав на facebook користувач Oleg Chvyr.
Дякуємо нашим парафіяни за допомогу. ( Сіл Гайове, Озеро, Човниця, Сокиричі, Журавичі, Олика ківерцівському р-ну , Хорохорин, Смт. Торчин, Шепель, Усичі, Буяни, Білостік, Воютин, Садів, Веселе, Смолигів Луцького р-ну, Уляники Рожищанського р-ну, Скірче Горохівського району, Окорськ, Затурці Локачинського району.
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Про це написав на facebook користувач Oleg Chvyr.
Дякуємо нашим парафіяни за допомогу. ( Сіл Гайове, Озеро, Човниця, Сокиричі, Журавичі, Олика ківерцівському р-ну , Хорохорин, Смт. Торчин, Шепель, Усичі, Буяни, Білостік, Воютин, Садів, Веселе, Смолигів Луцького р-ну, Уляники Рожищанського р-ну, Скірче Горохівського району, Окорськ, Затурці Локачинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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