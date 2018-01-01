Волинські капелани знову їдуть на схід

о. Євген Рудь, о. Віктор Ліпчик, о. Миколай Савчук, о. Олег Чвир вирушають на схід України, з сприянням о. Олександра Вронського, о. Ігоря Літвінцова.



Про це написав на facebook користувач Oleg Chvyr.



Дякуємо нашим парафіяни за допомогу. ( Сіл Гайове, Озеро, Човниця, Сокиричі, Журавичі, Олика ківерцівському р-ну , Хорохорин, Смт. Торчин, Шепель, Усичі, Буяни, Білостік, Воютин, Садів, Веселе, Смолигів Луцького р-ну, Уляники Рожищанського р-ну, Скірче Горохівського району, Окорськ, Затурці Локачинського району.

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