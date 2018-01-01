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Волинські капелани знову їдуть на схід

Волинські капелани знову їдуть на схід
Військові капелани Волині о. Євген Рудь, о. Віктор Ліпчик, о. Миколай Савчук, о. Олег Чвир вирушають на схід України, з сприянням о. Олександра Вронського, о. Ігоря Літвінцова.

Про це написав на facebook користувач Oleg Chvyr.

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Теги: капелан, схід
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