Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження





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У східних та південних областях буде сніг із дощем, у більшості північних та центральних областей – сильний сніг.



У східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях прогнозується невеликий сніг.



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На дорогах країни очікується ожеледиця.



Вітер північно-західний, на сході України – південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.



Температура вночі – 3-8° нижче нуля, вдень – 1-6° морозу; у південній та східній частинах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.



"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, а також ускладнюватимуть роботу комунального господарства, енергетики", – зазначають синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 25 грудня, на більшій частині території України очікуються складні погодні умови, які будуть супроводжуватися снігопадом.Про це повідомляє ТСН з посиланням на Український гідрометцентр.У східних та південних областях буде сніг із дощем, у більшості північних та центральних областей – сильний сніг.У східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях прогнозується невеликий сніг.Читайте також:Комунальники відзвітували, як прибирають сніг у КиєвіКомунальники відзвітували, як прибирають сніг у КиєвіНа дорогах країни очікується ожеледиця.Вітер північно-західний, на сході України – південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.Температура вночі – 3-8° нижче нуля, вдень – 1-6° морозу; у південній та східній частинах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла."Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, а також ускладнюватимуть роботу комунального господарства, енергетики", – зазначають синоптики.

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