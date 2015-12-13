Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
У вівторок, 25 грудня, на більшій частині території України очікуються складні погодні умови, які будуть супроводжуватися снігопадом.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Український гідрометцентр.
У східних та південних областях буде сніг із дощем, у більшості північних та центральних областей – сильний сніг.
У східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях прогнозується невеликий сніг.
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На дорогах країни очікується ожеледиця.
Вітер північно-західний, на сході України – південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.
Температура вночі – 3-8° нижче нуля, вдень – 1-6° морозу; у південній та східній частинах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, а також ускладнюватимуть роботу комунального господарства, енергетики", – зазначають синоптики.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на Український гідрометцентр.
У східних та південних областях буде сніг із дощем, у більшості північних та центральних областей – сильний сніг.
У східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях прогнозується невеликий сніг.
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На дорогах країни очікується ожеледиця.
Вітер північно-західний, на сході України – південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.
Температура вночі – 3-8° нижче нуля, вдень – 1-6° морозу; у південній та східній частинах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, а також ускладнюватимуть роботу комунального господарства, енергетики", – зазначають синоптики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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