вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження

Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
У вівторок, 25 грудня, на більшій частині території України очікуються складні погодні умови, які будуть супроводжуватися снігопадом.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Український гідрометцентр.

У східних та південних областях буде сніг із дощем, у більшості північних та центральних областей – сильний сніг.

У східних, Дніпропетровській, вночі також в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях будуть сильні опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. У західних областях прогнозується  невеликий сніг.

Читайте також:

Комунальники відзвітували, як прибирають сніг у Києві
Комунальники відзвітували, як прибирають сніг у Києві

На дорогах країни очікується ожеледиця.

Вітер північно-західний, на сході України – південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у Приазов'ї місцями 25-28 м/с.

Температура вночі – 3-8° нижче нуля, вдень – 1-6° морозу; у південній та східній частинах протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

"Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах, а також ускладнюватимуть роботу комунального господарства, енергетики", – зазначають синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, снігопад, штормове, попередження, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:23
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
Волинські капелани знову їдуть на схід
Сьогодні, 09:52
На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
Сьогодні, 09:41
Схожі новини
На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу На Волині випаде до 10 сантиметрів снігу
11 грудень, 17:06
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
13 грудень, 2015, 12:39
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
17 грудень, 12:07
На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку» На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
17 грудень, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:23
 0
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
 0
Луцький поет презентував свій вірш мовою жестів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
Волинські капелани знову їдуть на схід
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині майно збанкрутілого підприємства виставили на аукціон
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8