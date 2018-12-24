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Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху

Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху
У Дніпрі злодій намагався втекти від поліції через вікно по простирадлах і зірвався з п'ятого поверху багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє Інформатор увечері в понеділок, 24 грудня.

Зазначається, що два злодії забралися в квартиру, але в той час повернулися господарі, які застали непроханих гостей і викликали поліцію, завбачливо зачинивши зловмисників.

"Єдиним виходом для непроханих гостей виявилося вікно. Вони спорудили мотузку з простирадл і мали намір спуститися по ній на козирок амбулаторії ... Перший чоловік зірвався і впав. Другий вирішив не повторювати подвиг товариша і залишився в зачиненій квартирі", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники і швидка допомога. Патрульні чергували на всіх виходах з будівлі, поки рятувальники ставили до козирка під'їзду драбину, щоб дістати злодія. Для цього знадобилися жорсткі ноші, оскільки чоловік під час падіння пошкодив спину і голову. Другого злодія в квартирі також затримали.

Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху
Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху
Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху

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Теги: пограбування, Дніпро
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