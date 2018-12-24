Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху





Про це повідомляє



Зазначається, що два злодії забралися в квартиру, але в той час повернулися господарі, які застали непроханих гостей і викликали поліцію, завбачливо зачинивши зловмисників.



"Єдиним виходом для непроханих гостей виявилося вікно. Вони спорудили мотузку з простирадл і мали намір спуститися по ній на козирок амбулаторії ... Перший чоловік зірвався і впав. Другий вирішив не повторювати подвиг товариша і залишився в зачиненій квартирі", - йдеться в повідомленні.



На місце прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники і швидка допомога. Патрульні чергували на всіх виходах з будівлі, поки рятувальники ставили до козирка під'їзду драбину, щоб дістати злодія. Для цього знадобилися жорсткі ноші, оскільки чоловік під час падіння пошкодив спину і голову. Другого злодія в квартирі також затримали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі злодій намагався втекти від поліції через вікно по простирадлах і зірвався з п'ятого поверху багатоквартирного будинку.Про це повідомляє Інформатор увечері в понеділок, 24 грудня.Зазначається, що два злодії забралися в квартиру, але в той час повернулися господарі, які застали непроханих гостей і викликали поліцію, завбачливо зачинивши зловмисників."Єдиним виходом для непроханих гостей виявилося вікно. Вони спорудили мотузку з простирадл і мали намір спуститися по ній на козирок амбулаторії ... Перший чоловік зірвався і впав. Другий вирішив не повторювати подвиг товариша і залишився в зачиненій квартирі", - йдеться в повідомленні.На місце прибули кілька патрулів поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники і швидка допомога. Патрульні чергували на всіх виходах з будівлі, поки рятувальники ставили до козирка під'їзду драбину, щоб дістати злодія. Для цього знадобилися жорсткі ноші, оскільки чоловік під час падіння пошкодив спину і голову. Другого злодія в квартирі також затримали.

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