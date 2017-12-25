Католицьке Різдво: що категорично не можна робити в цей день

25 грудня католики відзначають Різдво. Християни прикрашають свої оселі яслами з фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа і соломою, яка є головним символів Різдва. Красиво оздоблена ялинка також займає у католиків почесне місце.На Різдво не можна працювати, хоч що-небудь робити фізично. Навіть займатися звичайною домашньою роботою. Всі дні потрібно присвятити богові і духовному. А в дні посту суворо заборонено шити, вишивати і займатися рукоділлям, - пише Znaj.ua.Не можна в цей час ще і вбивати звірів, особливо полювати на них, і особливо в лісі. Інакше мисливець або замерзне в лісі, або стане здобиччю того звіра, на якого пішов. У нас поширені святочні ворожіння, хоча в православ'ї подібні магічні ритуали теж під забороною, але у католиків гадати категорично не можна. В цей день не можна лихословити і лаятися. Краще навпаки попросити вибачення і не робити зла нікому.Ні в якому разі не можна зустрічати Різдво в старому або чорному одязі. Інакше весь рік будуть супроводжувати нещастя. Не можна також шкодувати грошей на святкування, тим, хто витратиться, все повернеться дворазово.Проте в різних країнах різні традиції. Тому краще заздалегідь ознайомитися з ними, перш ніж їхати. В Австрії, наприклад, двері повинні бути відкриті, а костюм повинен бути найкращий. В Іспанії проводять народні гуляння з танцями і піснями.В деяких країнах взагалі надягають маски і шкури тварин, співають пісні і таких «колядників» треба обдаровувати фруктами, пиріжками, солодощами, яйцями і навіть ковбасою.