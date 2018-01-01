Волиняни поскаржилися до поліції на здирництво в місцевому ЖКП

Поліція розслідує кримінальне провадження щодо заволодіння грошовими коштами, які виділялися на утримання житлового будинку.Власник квартири, який проживає у багатоповерховому будинку на вулиці Сагайдачного у Ковелі, звернувся до керівника місцевої прокуратуриіз заявою про кримінальне правопорушення. Пише Район.Ковель.За словами заявника, на ремонтне житлово-комунальне підприємство № 2 покладено обов’язок щодо надання послуг, зокрема, з утримання будинку, в якому він проживає, та прибудинкової території. Однак посадові особи РЖКП № 2, діючи умисно, не інакше як з метою незаконного збагачення, протягом багатьох років поспіль не надають ряд послуг взагалі і при цьому, виходячи з наявних документів, систематично списували матеріали та покупні вироби на обслуговування будинку, а від нього, як власника квартири, та інших мешканців вимагають повної оплати за ненадані послуги.Як стверджує Леонід Федорович, внаслідок бездіяльності керівництва РЖКП № 2 грибок руйнує стіни під’їздів. Деякі шибки вікон побиті, рами повністю зношені за 42 роки експлуатації. Напівзруйновані козирки перед входами в під’їзди знаходяться в аварійному стані, фактично тримаються на арматурі понищених залізобетонних підпорок і в будь-який момент можуть обвалитися.У заяві також йдеться про освітлення, зношені внутрішньобудинкові мережі та багато іншого. Заявник зазначає, що після призначення 1 липня 2016 року на посаду начальника Ковельського РЖКП № 2 Наталії Гейко якість послуг підприємства стала ще гіршою. Саме при цій керівниці підприємство впровадило практику здирництва за усунення наслідків аварій в будинку.«Усі відповіді підписані заступником Ковельського міського голови Товстигою А.В., а їх текст підготувала зазначена виконавцем Гейко Н.М. Зі змісту відповідей вбачається, що резолютивна частина моєї скарги була повністю проігнорована по всіх пунктах, а незаконні дії причетних посадових осіб РЖКП № 2 на чолі з Гейко Н.М. були фактично виправдані (без будь-якого обґрунтування) підписантом відповідей – заступником міського голови Товстигою А.В.», – вказує Леонід Ніколаєв.Поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 190 КК України (Шахрайство), що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.