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Офіційно підтвердили, що поліцейського підозрюють у нападі на дитину в Луцьку

Офіційно підтвердили, що поліцейського підозрюють у нападі на дитину в Луцьку
У Головному управлінні Нацполіції Волині прокоментували інцидент з поліцейськими.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора ввечері на лінію служби "102" поліції зателефонувала 50-річна лучанка. Вона повідомила, що невідомі особи під загрозою застосування зброї забрали на вулиці в її 15-річного сина гроші.

На місце відразу ж виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські оперативно встановили особи усіх учасників інциденту, отримали їх пояснення. Зокрема, встановлено, що до правопорушення, ймовірно, причетний 24-річний співробітник поліції.

Слідчі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років.

З метою встановлення всіх обставин правопорушення та ролі в цій події співробітника поліції матеріали кримінального провадження за підслідністю скеровано до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що вчора у ЗМІ з'явилась інформація про те, що двоє поліцейських, погрожуючи зброєю, відібрали кошти у дітей.

Мовляв, спочатку здійснили постріл в повітря, а потім приставили зброю до одного з хлопців та змусили віддати усі кошти.

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Теги: поліція, напад, зброя, гроші, розбій, діти
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Коментарі 3
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Вірив у цю реформу до останнього. Мусора галімі.
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Моїй мамі соромно говорити,що я пра
цюю в МВС.Я отримую до 10 тис.Якщо звільнюся прийдеться їхати в Польщу працювати фізично,або на таксі,прошу вибачання за колегу
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