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Підприємець з Волині розповів, як заробляє на курчатах-бройлерах

Підприємець з Волині розповів, як заробляє на курчатах-бройлерах
Бізнес на курчатах-бройлерах Геннадій Залуцький з Волині розпочав у серпні. Тоді він придбав інкубатор.

Заробляти кошти чоловік планував продаючи курчат-бройлерів. Про це повідомляє gazeta.ua.

«У серпні на 26 тис. грн купив інкубатор. Ще кілька тисяч витратив на матеріал для курника і кліток, корм для курчат. Оформився приватним підприємцем», — розповідає Геннадій Залуцький.

Після цього чоловік закупив у Чехії 1 тис. яєць бройлерів породи РОСС-308. Вони швидко набирають вагу. Для обігріву придбав інфрачервоні лампи та звів курник для птахів.

«Вилупилися 676 курчат. Перші дні тримав їх у невеликих коробках із тирсоплити під лампами. Температурний режим — 32 градуси. П'ять днів годував кормом із кукурудзи, пшениці та соєвого молока. Пізніше додав рибне і трав'яне борошно. Маємо кіз, то деколи підгодовував свіжим сиром», — розповідає чоловік.

За його словами, заробляти на курчатах вигідніше. Не потрібно витрачати кошти на електроенергію та корм.

Перший прибуток підприємець отримав від продажу добових курчат, яких збув по 15 грн та відбиви кошти, втрачені на яйця. Ще продав тридобових курчат по 30 грн. Решту — тушками по 150 грн.

«Частину взяли у місцеве кафе. Вигідно, бо собівартість кілограма живої ваги — один долар. Зазвичай на бройлерах гарантовано заробляєш удвічі більше від того, що вклав. А якщо все робиш правильно — то й утричі», — повідомив Геннадій Залуцький.

Тепер він збирається вкласти кошти у гусячі яйця та придбати другий інкубатор.

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Теги: підприємець, курчата, бройлер, бізнес
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