Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 - 17:00

Школа, ФАП, магазин с. Діхтів: вул.Шкільна, Центральна

2.09:00 - 17:00 с. Хобултова: вул. Київська, Шевченка

3. ТП-60 10:00- 12:00 Дитячий садок по вул. Драгоманова, 52 м. Володимр-Волинський: вул. Драгоманова, 52

4. КТП-269 14:00 - 15:00 ФАП, магазин с. Зимно: вул. Миру, Петрова, Тиха

5. КТП-403 15:00 - 17:00 Школа, готель с. Зимно: вул. Зелена, Монастирська, Тиха



Іваничівський район



1. 9:00 -17:00

смт.Іваничі вул.Банківська 11-35



Камінь-Каширський район



1. ЗТП-1 Л-2 09:00 – 11:00 К-Каширська района поліція (охрана). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля

2. ЗТП-280 Л-2, Л-1 10:00 – 13:00

с.Грудки, вул.. Глущика, вул.. Молодіжна, вул. Паші Савельєвої, вул.. Кірова.





Ковельський район



1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,

ФОП Романюк В. В.,

Ковельське Райво,

Вол.дирекція УДППЗ,

Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,

Релігійна громада УПЦ,

Львівська залізниця,

ВАТ "Родючість",

ТзОВ "Лапаст",

ТзОВ "ВКФ Будсервіс",

ФГ "Агро-Плюс",

ФОП Тарасюк І. М.,

ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "АСТЕЛІТ",

ПАТ "Дубномолоко",

ТзОВ "ВКП "Каскад",

ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,

с. Любитів.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква с. Припять

2. 9:00-17:00

м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна



3. 9:00-17:00

с. Мосир



Маневицький район



1. 9:00-17:00

Кафе Черемшина, СПТ, Магазини, ВЖКГ адмінприміщення, ФОП Пасічко П.Л., М-н «Оптика», Торг.Павільйон, філія ПАТ Волиньгаз, ФОП Малихіна Г.В., Бар «Затишок», ФОП Веремійчик О.В., М-н Смак +, ФОП Селіч В.Я., ФОП Іващик Р.В, ФОП Кузьмич В.І., М-н Наш Край, ФОП Сопронюк Л.Я., М-н «Сузір’я», ФОП Біланук Б.М. Ларьок, ФОП Хомич В.А. Ларьок, ФОП Шишолік В.С., Харчкомбінат Райспоживспілки, М-н «Обрій», Церква, ФОП Кузьмич Л.І. М-н «Любава», ФОП Попович В.В. Кіоск, ФОП Дибцин С.Є. М-н «Автозапчастини», ФОП Семенюк С.І Павільйон, Укрпошта, МП «Октан» смт Маневичі вул. Янчишина, Кривоноса, Ринкова

2 ЗТП 311 11:00-17:00 ФОП Гейко В.О. М-н «Калина», Храм УПЦ, Селищна рада, ДНЗ №4, ВЖКГ башта №3, Відділ освіти, ЗОШ №2, ФОП Лучко С.М. Готельний комплекс смт Маневичі вул.С.Бойка, Некрасова, просп..Волі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськ

вул.Центральна, 1-7

вул.Іваничівське шосе, 16

с.Будятичі, 10, 12

вул.Садова, 10

2. 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Павлова, 3-37

вул.Л.Українки, 6-14

вул.Попова, 1-14, 18-24

3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 09:00-17:00 ПМСД №4 м.Нововолинськ

п-т Перемоги, 7



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.



3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення

с.Ужова вул.Бригадна



6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.

с.Доросині вул.Шевченка





Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с. Дубечно



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-185 Л-2,4 09:00-16:30 СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-

Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-111Л-1 10:00-14:00 с.Городилець

3 ПЛ-0,4 кВ

ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 26 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Школа, ФАП, магазин с. Діхтів: вул.Шкільна, Центральна2.09:00 - 17:00 с. Хобултова: вул. Київська, Шевченка3. ТП-60 10:00- 12:00 Дитячий садок по вул. Драгоманова, 52 м. Володимр-Волинський: вул. Драгоманова, 524. КТП-269 14:00 - 15:00 ФАП, магазин с. Зимно: вул. Миру, Петрова, Тиха5. КТП-403 15:00 - 17:00 Школа, готель с. Зимно: вул. Зелена, Монастирська, Тиха1. 9:00 -17:00смт.Іваничі вул.Банківська 11-351. ЗТП-1 Л-2 09:00 – 11:00 К-Каширська района поліція (охрана). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля2. ЗТП-280 Л-2, Л-1 10:00 – 13:00с.Грудки, вул.. Глущика, вул.. Молодіжна, вул. Паші Савельєвої, вул.. Кірова.1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,ФОП Романюк В. В.,Ковельське Райво,Вол.дирекція УДППЗ,Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,Релігійна громада УПЦ,Львівська залізниця,ВАТ "Родючість",ТзОВ "Лапаст",ТзОВ "ВКФ Будсервіс",ФГ "Агро-Плюс",ФОП Тарасюк І. М.,ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Дубномолоко",ТзОВ "ВКП "Каскад",ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,с. Любитів.1. 9:00-17:00Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква с. Припять2. 9:00-17:00м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна3. 9:00-17:00с. Мосир1. 9:00-17:00Кафе Черемшина, СПТ, Магазини, ВЖКГ адмінприміщення, ФОП Пасічко П.Л., М-н «Оптика», Торг.Павільйон, філія ПАТ Волиньгаз, ФОП Малихіна Г.В., Бар «Затишок», ФОП Веремійчик О.В., М-н Смак +, ФОП Селіч В.Я., ФОП Іващик Р.В, ФОП Кузьмич В.І., М-н Наш Край, ФОП Сопронюк Л.Я., М-н «Сузір’я», ФОП Біланук Б.М. Ларьок, ФОП Хомич В.А. Ларьок, ФОП Шишолік В.С., Харчкомбінат Райспоживспілки, М-н «Обрій», Церква, ФОП Кузьмич Л.І. М-н «Любава», ФОП Попович В.В. Кіоск, ФОП Дибцин С.Є. М-н «Автозапчастини», ФОП Семенюк С.І Павільйон, Укрпошта, МП «Октан» смт Маневичі вул. Янчишина, Кривоноса, Ринкова2 ЗТП 311 11:00-17:00 ФОП Гейко В.О. М-н «Калина», Храм УПЦ, Селищна рада, ДНЗ №4, ВЖКГ башта №3, Відділ освіти, ЗОШ №2, ФОП Лучко С.М. Готельний комплекс смт Маневичі вул.С.Бойка, Некрасова, просп..Волі1. 09:00-17:00Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськвул.Центральна, 1-7вул.Іваничівське шосе, 16с.Будятичі, 10, 12вул.Садова, 102. 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Павлова, 3-37вул.Л.Українки, 6-14вул.Попова, 1-14, 18-243 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 09:00-17:00 ПМСД №4 м.Нововолинськп-т Перемоги, 71. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщенняс.Ужова вул.Бригадна6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.с.Доросині вул.Шевченка1. 10:00-17:00с. Дубечно1 ПЛ-0,4 кВКТП-185 Л-2,4 09:00-16:30 СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів2 ПЛ-0,4 кВКТП-111Л-1 10:00-14:00 с.Городилець3 ПЛ-0,4 кВЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса

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