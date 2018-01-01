Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині 26 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Школа, ФАП, магазин с. Діхтів: вул.Шкільна, Центральна
2.09:00 - 17:00 с. Хобултова: вул. Київська, Шевченка
3. ТП-60 10:00- 12:00 Дитячий садок по вул. Драгоманова, 52 м. Володимр-Волинський: вул. Драгоманова, 52
4. КТП-269 14:00 - 15:00 ФАП, магазин с. Зимно: вул. Миру, Петрова, Тиха
5. КТП-403 15:00 - 17:00 Школа, готель с. Зимно: вул. Зелена, Монастирська, Тиха
Іваничівський район
1. 9:00 -17:00
смт.Іваничі вул.Банківська 11-35
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-1 Л-2 09:00 – 11:00 К-Каширська района поліція (охрана). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля
2. ЗТП-280 Л-2, Л-1 10:00 – 13:00
с.Грудки, вул.. Глущика, вул.. Молодіжна, вул. Паші Савельєвої, вул.. Кірова.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,
ФОП Романюк В. В.,
Ковельське Райво,
Вол.дирекція УДППЗ,
Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,
Релігійна громада УПЦ,
Львівська залізниця,
ВАТ "Родючість",
ТзОВ "Лапаст",
ТзОВ "ВКФ Будсервіс",
ФГ "Агро-Плюс",
ФОП Тарасюк І. М.,
ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "ВКП "Каскад",
ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,
с. Любитів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква с. Припять
2. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна
3. 9:00-17:00
с. Мосир
Маневицький район
1. 9:00-17:00
Кафе Черемшина, СПТ, Магазини, ВЖКГ адмінприміщення, ФОП Пасічко П.Л., М-н «Оптика», Торг.Павільйон, філія ПАТ Волиньгаз, ФОП Малихіна Г.В., Бар «Затишок», ФОП Веремійчик О.В., М-н Смак +, ФОП Селіч В.Я., ФОП Іващик Р.В, ФОП Кузьмич В.І., М-н Наш Край, ФОП Сопронюк Л.Я., М-н «Сузір’я», ФОП Біланук Б.М. Ларьок, ФОП Хомич В.А. Ларьок, ФОП Шишолік В.С., Харчкомбінат Райспоживспілки, М-н «Обрій», Церква, ФОП Кузьмич Л.І. М-н «Любава», ФОП Попович В.В. Кіоск, ФОП Дибцин С.Є. М-н «Автозапчастини», ФОП Семенюк С.І Павільйон, Укрпошта, МП «Октан» смт Маневичі вул. Янчишина, Кривоноса, Ринкова
2 ЗТП 311 11:00-17:00 ФОП Гейко В.О. М-н «Калина», Храм УПЦ, Селищна рада, ДНЗ №4, ВЖКГ башта №3, Відділ освіти, ЗОШ №2, ФОП Лучко С.М. Готельний комплекс смт Маневичі вул.С.Бойка, Некрасова, просп..Волі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськ
вул.Центральна, 1-7
вул.Іваничівське шосе, 16
с.Будятичі, 10, 12
вул.Садова, 10
2. 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Павлова, 3-37
вул.Л.Українки, 6-14
вул.Попова, 1-14, 18-24
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 09:00-17:00 ПМСД №4 м.Нововолинськ
п-т Перемоги, 7
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення
с.Ужова вул.Бригадна
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул.Шевченка
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Дубечно
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-185 Л-2,4 09:00-16:30 СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-
Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111Л-1 10:00-14:00 с.Городилець
3 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Школа, ФАП, магазин с. Діхтів: вул.Шкільна, Центральна
2.09:00 - 17:00 с. Хобултова: вул. Київська, Шевченка
3. ТП-60 10:00- 12:00 Дитячий садок по вул. Драгоманова, 52 м. Володимр-Волинський: вул. Драгоманова, 52
4. КТП-269 14:00 - 15:00 ФАП, магазин с. Зимно: вул. Миру, Петрова, Тиха
5. КТП-403 15:00 - 17:00 Школа, готель с. Зимно: вул. Зелена, Монастирська, Тиха
Іваничівський район
1. 9:00 -17:00
смт.Іваничі вул.Банківська 11-35
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-1 Л-2 09:00 – 11:00 К-Каширська района поліція (охрана). м.Камінь – Каширський, вул.. Воля
2. ЗТП-280 Л-2, Л-1 10:00 – 13:00
с.Грудки, вул.. Глущика, вул.. Молодіжна, вул. Паші Савельєвої, вул.. Кірова.
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФОП Марчук Р. А.,
ФОП Романюк В. В.,
Ковельське Райво,
Вол.дирекція УДППЗ,
Свято-Миколаївська церква с. Колодяжне,
Релігійна громада УПЦ,
Львівська залізниця,
ВАТ "Родючість",
ТзОВ "Лапаст",
ТзОВ "ВКФ Будсервіс",
ФГ "Агро-Плюс",
ФОП Тарасюк І. М.,
ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ПАТ "Дубномолоко",
ТзОВ "ВКП "Каскад",
ФОП Мельничук Л.В. с. Колодяжне,
с. Любитів.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Сільська рада, Пошта, ДНЗ, Школа, магазини, Церква с. Припять
2. 9:00-17:00
м.Любомль вул. Поштова Виноградна І Мазепи Пушкіна
3. 9:00-17:00
с. Мосир
Маневицький район
1. 9:00-17:00
Кафе Черемшина, СПТ, Магазини, ВЖКГ адмінприміщення, ФОП Пасічко П.Л., М-н «Оптика», Торг.Павільйон, філія ПАТ Волиньгаз, ФОП Малихіна Г.В., Бар «Затишок», ФОП Веремійчик О.В., М-н Смак +, ФОП Селіч В.Я., ФОП Іващик Р.В, ФОП Кузьмич В.І., М-н Наш Край, ФОП Сопронюк Л.Я., М-н «Сузір’я», ФОП Біланук Б.М. Ларьок, ФОП Хомич В.А. Ларьок, ФОП Шишолік В.С., Харчкомбінат Райспоживспілки, М-н «Обрій», Церква, ФОП Кузьмич Л.І. М-н «Любава», ФОП Попович В.В. Кіоск, ФОП Дибцин С.Є. М-н «Автозапчастини», ФОП Семенюк С.І Павільйон, Укрпошта, МП «Октан» смт Маневичі вул. Янчишина, Кривоноса, Ринкова
2 ЗТП 311 11:00-17:00 ФОП Гейко В.О. М-н «Калина», Храм УПЦ, Селищна рада, ДНЗ №4, ВЖКГ башта №3, Відділ освіти, ЗОШ №2, ФОП Лучко С.М. Готельний комплекс смт Маневичі вул.С.Бойка, Некрасова, просп..Волі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кафе Волинь, підприємець Черичукін, УЗУ, склад м.Нововолинськ
вул.Центральна, 1-7
вул.Іваничівське шосе, 16
с.Будятичі, 10, 12
вул.Садова, 10
2. 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Павлова, 3-37
вул.Л.Українки, 6-14
вул.Попова, 1-14, 18-24
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4 09:00-17:00 ПМСД №4 м.Нововолинськ
п-т Перемоги, 7
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
с.Трилісці (повністю).
с.Линівка (повністю).
с.Малинівка (повністю).
с.Мар’янівка (повністю).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-340 9:00-17:00 с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків шкільна майстерня, шкільна котельня, башня, клуб, магазин, школа. с.Луків вул.Привітна, 8 Березня.
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-9 9:00-17:00 с.Ужова магазин с.Ужова вул.Глинище
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-10 9:00-17:00 с.Ужова виробнича база, свинарник, вироб. комплекс, виробниче приміщення
с.Ужова вул.Бригадна
6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-90 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробнича бази, столярний цех.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-335 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб.
с.Доросині вул.Шевченка
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Дубечно
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-185 Л-2,4 09:00-16:30 СВК «Дружба»- артсвердловина, Купичівська с/р-
Дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-111Л-1 10:00-14:00 с.Городилець
3 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-199 Л-1,8 09:00-16:30 ФОП Чамбула – готель, прокуратура – адмінприміщення, будинок дитячої творчості, Суд- адмінприміщення, редакція , ФОП Добиш, Потапова, Янок, Тручу, Марчук, Назарчик, Кучеря, Фількевич, Під гайний, Омелюх, Кот, Піскуровський, Охремлюк, Шамхалова, Гончарук, Клімук, Літковець, Патійчук, Шишко, Шум- торгівельні повільйони с.м.т.Турійськ вул.Луцька, Щорса
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
17 ножових поранень: в Росії жорстоко вбили 16-річну спортсменку
Сьогодні, 19:36
Вітання митрополита Луцького і Волинського Михаїла
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 грудня
Сьогодні, 19:00
Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:35