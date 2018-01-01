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Українці повертаються додому: величезні черги у аеропортах

Українці повертаються додому: величезні черги у аеропортах
Через велике скупчення людей на митниці в аеропорту "Бориспіль" утворилися черги.

Так, наразі для приймання громадян України на митниці в аеропорту працює лише три віконця, що привело до великого скупчення громадян України у зоні паспортного контролю. На даний момент у черзі знаходяться до 500 чоловік, - пише УНН.

Згідно з розкладом на сайті аеропорту за останні 3,5 години, з 7:10 ранку Бориспіль прийняв 33 міжнародні рейси з таких країн як Білорусь, Польща, Ізраїль, Швеція, Єгипет, Грузія, Франція, Туреччина, Бельгія, Литва та інші.

Загалом, люди стоять у черзі близько 40 хвилин.

Нагадаємо, на західній ділянці кордону утворилися автомобільні черги, зокрема тому, що подорожуючі планують потрапити до своїх рідних та близьких напередодні Різдва за Григоріанським календарем, яке святкують 25 грудня. Станом на вчорашній ранок у передсвяткових заторах застрягли сотні автомобілів.

Станом на зараз затори на польському кордоні відсутні, рух в обидві сторони вільний.

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Теги: черги, аеропорт, свято, українці
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