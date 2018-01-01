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Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО
Волинський фотограф привітав усіх вірян західного обряду з Різдвом Христовим та показав неймовірні світлини костелу святих Апостолів Петра і Павла.

Про це Віктор Чухрай написав на своїй сторінці у facebook.

"Доброго ранку, Луцьк. Сьогодні, наші Брати і Сестри західного обряду, святкують Різдво Христове, з яким ми Усих вітаємо! А цих декілька фото, з іншого, мистецького погляду, на неймовірні шедеври, які у нас у місті, у одній з найвеличіших споруд - у костелі Петра і Павла. А ще, іноді там можна спостерігати магію Світла вчення Христа, що свідчить про геній архітекторів і будівничих Храму...Заходьте і милуйтесь, а щира молитва завше доречна...", - написав Віктор Чухрай.
Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

Волинський фотограф показав магію та красу костелу Петра і Павла. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай, костел, Різдво
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