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В громаді на Волині не знайшли грошей на новорічні подарунки дошкільнятам

В громаді на Волині не знайшли грошей на новорічні подарунки дошкільнятам
Батьки дошкільнят з Любомля нарікають на те, що місцева влада не подбала про новорічні подарунки для дітей.

Про це на своїй сторінці facebook написала мама з Любомля Оксана Склянчук.

«Сьогодні батьків, чия малеча навчається в садочках дивує, чому діти не отримують подарунки від Діда Мороза. Невже немає коштів на солодощі? Що далі, тим гірше...

Мало того, що батьки роблять ремонти в садках, купують все необхідне, починаючи від мила, білизни, туалетного паперу, миючих засобів, розеток і вимикачів, шпалерів, лаку і фарби. Батьки купують меблі, крани, бойлери, двері, постіль і рушники, іграшки, встановлюють дитячі майданчики.

Інколи складається враження, що дитсадочки на балансі батьків. Невже Любомльська ОТГ така бідна? Та нехай би наші підприємці «знатні», яких медалями нагороджують за вклад у розвиток нашого міста, тільки не розумію, який, могли спонсорувати подарунки хоча б тим, хто справді їх потребує.

До слова, у Вишнівській ОТГ у школі учням початкових класів і дітям у садку на Миколая давали подарунки і на Новий рік теж будуть...» – йдеться у дописі.

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Теги: подарунок, громада, Любомль
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