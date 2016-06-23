На кордоні Волині з Польщею зникли черги





Про це Володимир Шеремет.



"В напрямку виїзду з України у нас черги відсутні", - сказав Шеремет.



Окрім цього, за даними сайту granica.gov.pl, на основних польських пунктах пропуску в бік України автомобільні черги також відсутні.



Так на пунктах пропуску Медика - Шегині, Дорогуск - Ягодин, Зосін - Устилуг, Корчова - Краковець, Гребенне - Рава-Руська, Будомєж - Грушів, Долгобичів - Угринів, Кросценко - Смільниця заторів немає.



Нагадаємо, на західній ділянці кордону

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок вівторка, 25 грудня, автомобільні черги на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" відсутні, рух повністю вільний.Про це УНН повідомив начальник сектору з питань взаємодії із ЗМІ"В напрямку виїзду з України у нас черги відсутні", - сказав Шеремет.Окрім цього, за даними сайту granica.gov.pl, на основних польських пунктах пропуску в бік України автомобільні черги також відсутні.Так на пунктах пропуску Медика - Шегині, Дорогуск - Ягодин, Зосін - Устилуг, Корчова - Краковець, Гребенне - Рава-Руська, Будомєж - Грушів, Долгобичів - Угринів, Кросценко - Смільниця заторів немає.Нагадаємо, на західній ділянці кордону утворилися автомобільні черги , зокрема тому, що подорожуючі планують потрапити до своїх рідних та близьких напередодні Різдва за Григоріанським календарем.

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