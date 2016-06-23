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На кордоні Волині з Польщею зникли черги

На кордоні Волині з Польщею зникли черги
Станом на ранок вівторка, 25 грудня, автомобільні черги на пунктах пропуску "Ягодин" та "Устилуг" відсутні, рух повністю вільний.

Про це УНН повідомив начальник сектору з питань взаємодії із ЗМІ Володимир Шеремет.

"В напрямку виїзду з України у нас черги відсутні", - сказав Шеремет.

Окрім цього, за даними сайту granica.gov.pl, на основних польських пунктах пропуску в бік України автомобільні черги також відсутні.

Так на пунктах пропуску Медика - Шегині, Дорогуск - Ягодин, Зосін - Устилуг, Корчова - Краковець, Гребенне - Рава-Руська, Будомєж - Грушів, Долгобичів - Угринів, Кросценко - Смільниця заторів немає.

Нагадаємо, на західній ділянці кордону утворилися автомобільні черги, зокрема тому, що подорожуючі планують потрапити до своїх рідних та близьких напередодні Різдва за Григоріанським календарем.

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Теги: Ягодин, Устилуг, кордон, черга
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