На Волині встановили пам'ятний хрест на місці заснування містечка. ФОТО





Локачі мали і свій замок, в якому зупинялися і королі, і в пам’ять про нього цю місцину досі називають Підзамчим. Пише Наталія Малімон для газети



Саме на Підзамчому ще влітку встановили височезний хрест, який має нагадувати наступним поколінням, що звідси Локачі починалися, що вони мають велику історію.



Ініціатором встановлення пам’ятного хреста є мешканець Локач Андрій Даценко. Він – син колишнього директора місцевої школи, історика за фахом, який свого часу також долучився до написання історії містечка.



Видно, що батькові гени і спонукали Андрія Павловича до зацікавлення історією, краєзнавством. А пам’ятний хрест він вирішив встановити на місці, котре, попри свою історичність, те, що тут стояв древній замок, давно стало пасовищем...



Так він буде нагадувати про минуле, яким можна пишатися, яке треба просто добре знати. Матеріал для хреста Лаценко дав свій, а зварили його просто на подвір’ї його дому сусідські чоловіки, яким також небайдужа історія.



На хресті прикріпили герби Локач і Волині, табличку, яка засвідчує значення городища на Підзамчому як пам’ятки археології національного значення.



Лариса Василівна Лаценко, дружина Андрія Павловича і колишній вчитель Локачинської школи, розказує, як зворушливо було на обряді освячення хреста.



«Прийшло багато місцевих мешканців, які живуть на Підзамчому, прийшли навіть бабусі на двох паличках, - каже вона. – Вони ще пам’ятають нашу історію, а ось молоді вже треба її розказувати».



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