За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

У Києві спроба вкрасти ялинку переросла в бійку із застосуванням холодної зброї.Вночі 25 грудня двоє невідомих злодіїв вирішили поживитися на ялинковому базарі по вулиці Урлівській. Зупинив людей від крадіжки чоловік, який продавав ці ялинки і в той момент стежив за збереженням товару з салону авто, повідомляє Інформатор.У результаті зловмисники вихопили ножі, а продавець схопився для самооборони за сокиру. Почалася бійка, під час якої нападники розпилили чоловікові в обличчя газ із балончика і пошкодили його автомобіль.Незабаром на місце події прибула поліція, яку викликав один зі свідків. Втекти від правоохоронців злодії, які прихопили з собою ялинку, не змогли.Зловмисники відповідатимуть лише за хуліганство, так як продавець відмовився складати на них протокол. На щастя, ніхто не постраждав.