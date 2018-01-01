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За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО
У Києві спроба вкрасти ялинку переросла в бійку із застосуванням холодної зброї.

Вночі 25 грудня двоє невідомих злодіїв вирішили поживитися на ялинковому базарі по вулиці Урлівській. Зупинив людей від крадіжки чоловік, який продавав ці ялинки і в той момент стежив за збереженням товару з салону авто, повідомляє Інформатор.

У результаті зловмисники вихопили ножі, а продавець схопився для самооборони за сокиру. Почалася бійка, під час якої нападники розпилили чоловікові в обличчя газ із балончика і пошкодили його автомобіль.

Незабаром на місце події прибула поліція, яку викликав один зі свідків. Втекти від правоохоронців злодії, які прихопили з собою ялинку, не змогли.

Зловмисники відповідатимуть лише за хуліганство, так як продавець відмовився складати на них протокол. На щастя, ніхто не постраждав.

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

За ялинку на столичному ринку побилися на ножах і сокирах. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: ялинка, бійка, ніж, сокира, поліція
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