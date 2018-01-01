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У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами

У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами
За вихідні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернувся 81 пацієнт.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook.

"У вихідні дні, з 16-ої години 21 грудня по 08.00 24 грудня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернувся 81 пацієнт, з них госпіталізовано - 60,надано амбулаторну допомогу - 21.У травмпункт звернулося 95 травмованих, з них - 17 з переломами.

11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.

10 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.
В операційному блоці виконано 20 операцій", - йдеться в дописі

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Теги: травма, лікарня, перелом, операція
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