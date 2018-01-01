У Луцьку за вихідні – 95 травмованих, з них – 17 з переломами





Про це йдеться на сторінці медзакладу у



"У вихідні дні, з 16-ої години 21 грудня по 08.00 24 грудня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернувся 81 пацієнт, з них госпіталізовано - 60,надано амбулаторну допомогу - 21.У травмпункт звернулося 95 травмованих, з них - 17 з переломами.



11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.



10 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.

В операційному блоці виконано 20 операцій", - йдеться в дописі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вихідні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернувся 81 пацієнт.Про це йдеться на сторінці медзакладу у facebook "У вихідні дні, з 16-ої години 21 грудня по 08.00 24 грудня, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернувся 81 пацієнт, з них госпіталізовано - 60,надано амбулаторну допомогу - 21.У травмпункт звернулося 95 травмованих, з них - 17 з переломами.11 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина.10 разів викликали лікарів з дому у позаробочий час.В операційному блоці виконано 20 операцій", - йдеться в дописі

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