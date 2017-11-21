Лучанка знялась у проморолику з відомим співаком. ВІДЕО

Влада Путава взяла участь у зйомках відео-анонсу популярного телешоу «Голос країни» на телеканалі «1+1».



У ролику їй дісталася роль водійки таксі, у якому їде мегазірка Дан Балан, - пише



«Дякую команді за колосальний досвід та пережиті емоції разом,а цей страшенний холод і зйомки до 5 ранку я, напевно, не забуду ніколи», – поділилася враженнями Влада.



Нагадаємо, що Влада брала участь у







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька модельвзяла участь у зйомках відео-анонсу популярного телешоу «Голос країни» на телеканалі «1+1».У ролику їй дісталася роль водійки таксі, у якому їде мегазірка, - пише Таблоїд Волині «Дякую команді за колосальний досвід та пережиті емоції разом,а цей страшенний холод і зйомки до 5 ранку я, напевно, не забуду ніколи», – поділилася враженнями Влада.Нагадаємо, що Влада брала участь у фіналу конкурсу краси Miss Ukraine Universe 2018.

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