Лучанка знялась у проморолику з відомим співаком. ВІДЕО
25 грудень, 23:37
Луцька модель Влада Путава взяла участь у зйомках відео-анонсу популярного телешоу «Голос країни» на телеканалі «1+1».
У ролику їй дісталася роль водійки таксі, у якому їде мегазірка Дан Балан, - пише Таблоїд Волині.
«Дякую команді за колосальний досвід та пережиті емоції разом,а цей страшенний холод і зйомки до 5 ранку я, напевно, не забуду ніколи», – поділилася враженнями Влада.
Нагадаємо, що Влада брала участь у фіналу конкурсу краси Miss Ukraine Universe 2018.
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У ролику їй дісталася роль водійки таксі, у якому їде мегазірка Дан Балан, - пише Таблоїд Волині.
«Дякую команді за колосальний досвід та пережиті емоції разом,а цей страшенний холод і зйомки до 5 ранку я, напевно, не забуду ніколи», – поділилася враженнями Влада.
Нагадаємо, що Влада брала участь у фіналу конкурсу краси Miss Ukraine Universe 2018.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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