Депутат Держдуми РФ розкрив плани Путіна на Білорусь

Володимир Путін спробує залишитися біля керма Російської Федерації, створивши “новий Радянський Союз”.



Єдиний шанс для Володимира Путіна залишитися біля керма Російської Федерації після 2024 року – створити “новий Радянський Союз”, приєднавши Білорусь.



Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, пише



Після створення так званого СРСР 2.0, Путін зможе балотуватися на виборах новоствореної держави, вважає Пономарьов. Російський політик при цьому підкреслив, що для Путіна буде важливо уникнути конкуренції на виборах з нинішнім президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб не програти.



– Тому Путін намагатиметься його красиво прибрати, щоб самому балотуватися в президенти Союзної держави, ще на два терміни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. спробує залишитися біля керма Російської Федерації, створивши “новий Радянський Союз”.Єдиний шанс для Володимира Путіна залишитися біля керма Російської Федерації після 2024 року – створити “новий Радянський Союз”, приєднавши Білорусь.Таку думку висловив колишній депутат Держдуми, пише Сегодня Після створення так званого СРСР 2.0, Путін зможе балотуватися на виборах новоствореної держави, вважає Пономарьов. Російський політик при цьому підкреслив, що для Путіна буде важливо уникнути конкуренції на виборах з нинішнім президентом Білорусі, щоб не програти.– Тому Путін намагатиметься його красиво прибрати, щоб самому балотуватися в президенти Союзної держави, ще на два терміни.

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