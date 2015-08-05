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Депутат Держдуми РФ розкрив плани Путіна на Білорусь

Депутат Держдуми РФ розкрив плани Путіна на Білорусь
Володимир Путін спробує залишитися біля керма Російської Федерації, створивши “новий Радянський Союз”.

Єдиний шанс для Володимира Путіна залишитися біля керма Російської Федерації після 2024 року – створити “новий Радянський Союз”, приєднавши Білорусь.

Таку думку висловив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, пише Сегодня.

Після створення так званого СРСР 2.0, Путін зможе балотуватися на виборах новоствореної держави, вважає Пономарьов. Російський політик при цьому підкреслив, що для Путіна буде важливо уникнути конкуренції на виборах з нинішнім президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб не програти.

– Тому Путін намагатиметься його красиво прибрати, щоб самому балотуватися в президенти Союзної держави, ще на два терміни.

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Теги: Путін, Росія, Білорусь, Лукашенко
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