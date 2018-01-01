В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду





Про це йдеться на



Централізоване водопостачання:



для населення – 12,03 гривні за кубічний метр;

для бюджетних установ – 12,57 гривні за кубічний метр;

для інших споживачів – 13,67 гривні за кубічний метр.

Централізоване водовідведення:



для населення – 18,77 гривні за кубічний метр;

для бюджетних установ – 20,48 гривні за кубічний метр

для інших споживачів – 21,33 гривні за кубічний метр.

Зауваження та пропозиції щодо коригування будуть приймати в «Любешів-Комфорт-Сервісі» в письмовій формі до 30 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс» хочуть коригувати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.Централізоване водопостачання:для населення – 12,03 гривні за кубічний метр;для бюджетних установ – 12,57 гривні за кубічний метр;для інших споживачів – 13,67 гривні за кубічний метр.Централізоване водовідведення:для населення – 18,77 гривні за кубічний метр;для бюджетних установ – 20,48 гривні за кубічний метрдля інших споживачів – 21,33 гривні за кубічний метр.Зауваження та пропозиції щодо коригування будуть приймати в «Любешів-Комфорт-Сервісі» в письмовій формі до 30 грудня.

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