В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
Сьогодні, 15:28
У комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс» хочуть коригувати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.
Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Централізоване водопостачання:
для населення – 12,03 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 12,57 гривні за кубічний метр;
для інших споживачів – 13,67 гривні за кубічний метр.
Централізоване водовідведення:
для населення – 18,77 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 20,48 гривні за кубічний метр
для інших споживачів – 21,33 гривні за кубічний метр.
Зауваження та пропозиції щодо коригування будуть приймати в «Любешів-Комфорт-Сервісі» в письмовій формі до 30 грудня.
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Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.
Централізоване водопостачання:
для населення – 12,03 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 12,57 гривні за кубічний метр;
для інших споживачів – 13,67 гривні за кубічний метр.
Централізоване водовідведення:
для населення – 18,77 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 20,48 гривні за кубічний метр
для інших споживачів – 21,33 гривні за кубічний метр.
Зауваження та пропозиції щодо коригування будуть приймати в «Любешів-Комфорт-Сервісі» в письмовій формі до 30 грудня.
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