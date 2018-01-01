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В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду

В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
У комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс» хочуть коригувати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться на сайті Любешівської селищної ради.

Централізоване водопостачання:

для населення – 12,03 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 12,57 гривні за кубічний метр;
для інших споживачів – 13,67 гривні за кубічний метр.
Централізоване водовідведення:

для населення – 18,77 гривні за кубічний метр;
для бюджетних установ – 20,48 гривні за кубічний метр
для інших споживачів – 21,33 гривні за кубічний метр.
Зауваження та пропозиції щодо коригування будуть приймати в «Любешів-Комфорт-Сервісі» в письмовій формі до 30 грудня.

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Теги: вода, тарифи, Любешів
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