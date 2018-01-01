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Волинські медики розповіли, як провести свята без шкоди для організму

Волинські медики розповіли, як провести свята без шкоди для організму
Волинські медики дали кілька порад, що і як правильно їсти за новорічним столом.

Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.

"Чомусь новорічно-різдвяні свята прийнято святкувати у нас з великою кількістю їжі. Звичайно, це приємний відпочинок для душі і тіла, проте неприємний удар по системі травлення.

У ці дні лікарі радять не переїдати і харчуватися розумно.

Старайтеся не змішувати складні вуглеводи, білки і жири.

Перед тим як підняти бокал із шампанським, потрібно щось з"їсти і випити склянку води.

Пийте свіжовижаті соки, їжте побільше овочів та фруктів.

А найголовніше, більше проводьте часу в русі: танцюйте, веселіться і спілкуйтеся. Будьте здорові та бережіть себе і близьких! З прийдешніми святами Вас!", - йдеться в дописі.

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Теги: медики, порада, новорічний стіл
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