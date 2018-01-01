Волинські медики розповіли, як провести свята без шкоди для організму
Сьогодні, 00:26
Волинські медики дали кілька порад, що і як правильно їсти за новорічним столом.
Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
"Чомусь новорічно-різдвяні свята прийнято святкувати у нас з великою кількістю їжі. Звичайно, це приємний відпочинок для душі і тіла, проте неприємний удар по системі травлення.
У ці дні лікарі радять не переїдати і харчуватися розумно.
Старайтеся не змішувати складні вуглеводи, білки і жири.
Перед тим як підняти бокал із шампанським, потрібно щось з"їсти і випити склянку води.
Пийте свіжовижаті соки, їжте побільше овочів та фруктів.
А найголовніше, більше проводьте часу в русі: танцюйте, веселіться і спілкуйтеся. Будьте здорові та бережіть себе і близьких! З прийдешніми святами Вас!", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у facebook.
"Чомусь новорічно-різдвяні свята прийнято святкувати у нас з великою кількістю їжі. Звичайно, це приємний відпочинок для душі і тіла, проте неприємний удар по системі травлення.
У ці дні лікарі радять не переїдати і харчуватися розумно.
Старайтеся не змішувати складні вуглеводи, білки і жири.
Перед тим як підняти бокал із шампанським, потрібно щось з"їсти і випити склянку води.
Пийте свіжовижаті соки, їжте побільше овочів та фруктів.
А найголовніше, більше проводьте часу в русі: танцюйте, веселіться і спілкуйтеся. Будьте здорові та бережіть себе і близьких! З прийдешніми святами Вас!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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