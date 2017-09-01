У Києві в маршрутці помер чоловік





Інцидент трапився у вівторок, 25 грудня, - повідомляє



Зазначається, що загиблим виявився уродженець західної України. На момент смерті чоловікові виповнився 61 рік.



"За словами водія, інцидент стався близько 6:40 на маршруті Бровари - Київ. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, зафіксувала смерть чоловіка ... Причина його смерті невідома, проте, за словами його рідних, останнім часом у нього були проблеми з тиском", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві біля станції метро Лісова в маршрутному таксі помер чоловік.Інцидент трапився у вівторок, 25 грудня, - повідомляє Інформатор Зазначається, що загиблим виявився уродженець західної України. На момент смерті чоловікові виповнився 61 рік."За словами водія, інцидент стався близько 6:40 на маршруті Бровари - Київ. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, зафіксувала смерть чоловіка ... Причина його смерті невідома, проте, за словами його рідних, останнім часом у нього були проблеми з тиском", - йдеться в повідомленні.

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