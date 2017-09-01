вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві в маршрутці помер чоловік

У Києві в маршрутці помер чоловік
У Києві біля станції метро Лісова в маршрутному таксі помер чоловік.

Інцидент трапився у вівторок, 25 грудня, - повідомляє Інформатор.

Зазначається, що загиблим виявився уродженець західної України. На момент смерті чоловікові виповнився 61 рік.

"За словами водія, інцидент стався близько 6:40 на маршруті Бровари - Київ. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, зафіксувала смерть чоловіка ... Причина його смерті невідома, проте, за словами його рідних, останнім часом у нього були проблеми з тиском", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
У Києві в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 16:01
В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
Сьогодні, 15:28
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
На Волині в маршрутці померла жінка На Волині в маршрутці померла жінка
17 вересень, 13:04
Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки Чоловік помер після того, як його випхали з маршрутки
04 вересень, 11:59
У луцькій маршрутці померла пасажирка У луцькій маршрутці померла пасажирка
01 вересень, 2017, 18:52
У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ У Рівному повісилася дружина відомого бізнесмена, – ЗМІ
24 грудень, 17:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як виглядало волинське місто 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 16:25
 0
Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
 0
У Києві в маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 16:01
 0
В містечку на Волині хочуть відкоригувати тарифи на воду
Сьогодні, 15:28
 0
Як у Володимирі в храмі відзначали Різдво. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8