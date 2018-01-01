Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО

Ковельчанин Дмитро розповів про те, як цілий тиждень часу витратив на розмитнення автомобіля з єврореєстрацією.Про це йдеться у сюжеті новин «Факти» на ICTV.Чоловік розповів, що зіткнувся з неабиякими труднощами та витратами.Треба також зробити сертифікат, сплатити податки до Пенсійного фонду та отримати українські номери. І це все для водія коштує більше, ніж вартість «євробляхи».«Це не доступне розмитнення кожному українцю. Сплатив добровільний внесок вісім з половиною тисяч гривень. Це абсурд», – зазначив Дмитро.