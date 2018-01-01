Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО
Сьогодні, 16:04
Ковельчанин Дмитро розповів про те, як цілий тиждень часу витратив на розмитнення автомобіля з єврореєстрацією.
Про це йдеться у сюжеті новин «Факти» на ICTV.
Чоловік розповів, що зіткнувся з неабиякими труднощами та витратами.
Треба також зробити сертифікат, сплатити податки до Пенсійного фонду та отримати українські номери. І це все для водія коштує більше, ніж вартість «євробляхи».
«Це не доступне розмитнення кожному українцю. Сплатив добровільний внесок вісім з половиною тисяч гривень. Це абсурд», – зазначив Дмитро.
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Про це йдеться у сюжеті новин «Факти» на ICTV.
Чоловік розповів, що зіткнувся з неабиякими труднощами та витратами.
Треба також зробити сертифікат, сплатити податки до Пенсійного фонду та отримати українські номери. І це все для водія коштує більше, ніж вартість «євробляхи».
«Це не доступне розмитнення кожному українцю. Сплатив добровільний внесок вісім з половиною тисяч гривень. Це абсурд», – зазначив Дмитро.
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Коментарі 1
Хто тобі винен? Треба було купити вже на українських номерах авто, за ті самі гроші. Планував взагалі нічого не платити і їздити на злодійській машині.
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