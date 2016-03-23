Волинські студенти стали у Польщі «космічними лідерами». ФОТО





Програма Еразмус+ дає можливість для молоді отримувати та використовувати досвід, напрацювання, які є в Європейському Союзі. Кореспондентка



Першого дня студенти прослухали лекцію з астрофотографії та побачили планети через лінзи телескопу. А уже на другий день тренінгів відбулися польоти.



Три літаки піднімали учасників програми на сотні метрів над землею. Для більшості з них це – незабутній перший досвід потрапити на висоту пташиного польоту.



«Ми пролітали над містечком Бжозув та горами Бещади, бачили з висоти маленькі силуети унизу. Люди - неначе мурашки, а будинки як лялькові, саме таким маленьким все здається з висоти», – ділиться емоціями учасниця Соломія Николаєвич.



Також на школі відпрацьовували навички пілотажу на симуляторі польоту. За три тижні учасники відвідали три закордонні університети: Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича, Інститут ядерної фізики ім. Генриха Неоднічанського у Кракові та Авіаційний факультет Технічного університету в Кошице.



«У «Школі космічних лідерів» зібралися три національності: українці, поляки та словаки. Всі ми говоримо різними мовами, але це ніяк не заважає нам знайомитися, спілкуватися та ділитися враженнями та емоціями попри мовний бар'єр», – каже студент з Луцька Ярослав Вовчок.



В Інституті ядерної фізики ім. Генриха Неоднічанського Польської академії наук, що у Кракові учасники відвідали лекції про магнітність, про магнітно-резонансний томограф та принципи його роботи.



«Інколи такі подорожі супроводжувалися підйомом у 5 ранку та дорогою тривалістю у 5 годин. Так, наприклад, учасники їхали до сусідньої країни – Словаччини. І це для перегляду зоряного неба та огляду обсерваторії у Скальнате Плесо», – розповідає офіційний координатор заходу з української сторони Василь Байцим.



У цій обсерваторії досліджують як штучне світло, яке розсіюється, впливає на атмосферу. Вчені припускають, що за декілька років через збільшення нічного освітлення ми не зможемо більше деякі зірки і навіть «Чумацький шлях». Хоча, як вважають працівники обсерваторії, це екологічне лихо можна виправити за допомогою правильних ліхтарів.



Через декілька днів учасники відвідали Словацьку тренінгову академію, де навчають майбутніх льотчиків. Там же є Музей літаків, де їх навіть реставрують.



На «Школі космічних лідерів» студентам продемонстрували як виготовляється літак на одному з найбільших підприємств, що займається їх будівництвом.



«Вразило, що бувають сталеві птахи абсолютно ручної роботи. Таке виробництво виглядає як конструктор для дуже дорослих, який складають протягом декількох місяців. Звісно за умови якщо є вже розроблений шаблон. А якщо літак розробляють з початку то процес виготовлення триватиме більше одного року», – ділиться враженнями учасниця програми Олександра Пілецька.



«P.S.: як додатковий результат Проекту підписано Угоду з Державним Технічним Університетом Словаччини, яка гарантує, що наші студенти та абітурієнти, які будуть володіти словацькою та німецькою мовами на рівні В2 - продовжують навчання на Бакалавра та Магістра - БЕЗОПЛАТНО як в Україні та в Словаччині, так і в Німеччині», – зазначив офіційний координатор заходу з української сторони Василь Байцим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 українських студентів з Волинської, Рівненської та Київської областей, а також їхні ровесники з Польщі та Словаччини протягом 20 днів вивчали авіацію та астрономію по обмінній програмі Еразмус+ «Школа космічних лідерів».Програма Еразмус+ дає можливість для молоді отримувати та використовувати досвід, напрацювання, які є в Європейському Союзі. Кореспондентка «Район.in.ua» також взяла участь у цій програмі. Навчання відбувалося у Польщі, містечку Бжозув у пансіонаті «Чардворек».Першого дня студенти прослухали лекцію з астрофотографії та побачили планети через лінзи телескопу. А уже на другий день тренінгів відбулися польоти.Три літаки піднімали учасників програми на сотні метрів над землею. Для більшості з них це – незабутній перший досвід потрапити на висоту пташиного польоту.«Ми пролітали над містечком Бжозув та горами Бещади, бачили з висоти маленькі силуети унизу. Люди - неначе мурашки, а будинки як лялькові, саме таким маленьким все здається з висоти», – ділиться емоціями учасницяТакож на школі відпрацьовували навички пілотажу на симуляторі польоту. За три тижні учасники відвідали три закордонні університети: Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича, Інститут ядерної фізики ім. Генриха Неоднічанського у Кракові та Авіаційний факультет Технічного університету в Кошице.«У «Школі космічних лідерів» зібралися три національності: українці, поляки та словаки. Всі ми говоримо різними мовами, але це ніяк не заважає нам знайомитися, спілкуватися та ділитися враженнями та емоціями попри мовний бар'єр», – каже студент з ЛуцькаВ Інституті ядерної фізики ім. Генриха Неоднічанського Польської академії наук, що у Кракові учасники відвідали лекції про магнітність, про магнітно-резонансний томограф та принципи його роботи.«Інколи такі подорожі супроводжувалися підйомом у 5 ранку та дорогою тривалістю у 5 годин. Так, наприклад, учасники їхали до сусідньої країни – Словаччини. І це для перегляду зоряного неба та огляду обсерваторії у Скальнате Плесо», – розповідає офіційний координатор заходу з української сторониУ цій обсерваторії досліджують як штучне світло, яке розсіюється, впливає на атмосферу. Вчені припускають, що за декілька років через збільшення нічного освітлення ми не зможемо більше деякі зірки і навіть «Чумацький шлях». Хоча, як вважають працівники обсерваторії, це екологічне лихо можна виправити за допомогою правильних ліхтарів.Через декілька днів учасники відвідали Словацьку тренінгову академію, де навчають майбутніх льотчиків. Там же є Музей літаків, де їх навіть реставрують.На «Школі космічних лідерів» студентам продемонстрували як виготовляється літак на одному з найбільших підприємств, що займається їх будівництвом.«Вразило, що бувають сталеві птахи абсолютно ручної роботи. Таке виробництво виглядає як конструктор для дуже дорослих, який складають протягом декількох місяців. Звісно за умови якщо є вже розроблений шаблон. А якщо літак розробляють з початку то процес виготовлення триватиме більше одного року», – ділиться враженнями учасниця програми«P.S.: як додатковий результат Проекту підписано Угоду з Державним Технічним Університетом Словаччини, яка гарантує, що наші студенти та абітурієнти, які будуть володіти словацькою та німецькою мовами на рівні В2 - продовжують навчання на Бакалавра та Магістра - БЕЗОПЛАТНО як в Україні та в Словаччині, так і в Німеччині», – зазначив офіційний координатор заходу з української сторони Василь Байцим.

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