Менш, ніж за добу Сашку Положинському зібрали необхідну для туру на схід суму коштів
Сьогодні, 17:14
Всього за добу прихильники гурту "Тартак" допомогли Сашку Положинському зібрати необхідну суму для гастролів на Сході України.
Про це Положинський написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Дуже дякую всім за активність, підтримку, добрі слова. Коштів зібрано цілком достатньо, тому прошу поки припинити перераховування та поширення. Зрештою, тепер я знаю, що можу розраховувати на вашу допомогу. І так, люди добрі, ви мене розчулили! Всі ваші побажання передам за призначенням», – написав він.
Нагадаємо, вчора Сашко Положинський написав, що планує влаштувати концерти для військових на Сході України.
«Справа в тому, що раніше в такі поїздки я завжди їздив за свої кошти, як і цього разу планую. Та останнім часом я дуже потратився, ще деякі неминучі витрати чекають мене попереду, а заробітків щось зовсім мало», – написав співак і попросив допомогти йому зібрати необхідну суму.
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Про це Положинський написав на своїй сторінці у Фейсбук.
«Дуже дякую всім за активність, підтримку, добрі слова. Коштів зібрано цілком достатньо, тому прошу поки припинити перераховування та поширення. Зрештою, тепер я знаю, що можу розраховувати на вашу допомогу. І так, люди добрі, ви мене розчулили! Всі ваші побажання передам за призначенням», – написав він.
Нагадаємо, вчора Сашко Положинський написав, що планує влаштувати концерти для військових на Сході України.
«Справа в тому, що раніше в такі поїздки я завжди їздив за свої кошти, як і цього разу планую. Та останнім часом я дуже потратився, ще деякі неминучі витрати чекають мене попереду, а заробітків щось зовсім мало», – написав співак і попросив допомогти йому зібрати необхідну суму.
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Коментарі 1
за чюжой счёт и по пиариться
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