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Менш, ніж за добу Сашку Положинському зібрали необхідну для туру на схід суму коштів

Менш, ніж за добу Сашку Положинському зібрали необхідну для туру на схід суму коштів
Всього за добу прихильники гурту "Тартак" допомогли Сашку Положинському зібрати необхідну суму для гастролів на Сході України.

Про це Положинський написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Дуже дякую всім за активність, підтримку, добрі слова. Коштів зібрано цілком достатньо, тому прошу поки припинити перераховування та поширення. Зрештою, тепер я знаю, що можу розраховувати на вашу допомогу. І так, люди добрі, ви мене розчулили! Всі ваші побажання передам за призначенням», – написав він.

Нагадаємо, вчора Сашко Положинський написав, що планує влаштувати концерти для військових на Сході України.

«Справа в тому, що раніше в такі поїздки я завжди їздив за свої кошти, як і цього разу планую. Та останнім часом я дуже потратився, ще деякі неминучі витрати чекають мене попереду, а заробітків щось зовсім мало», – написав співак і попросив допомогти йому зібрати необхідну суму.

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Теги: Сашко Положинський, Тартак, допомога, гастролі, концерт, солдати, схід
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