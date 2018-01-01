Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Засніжені вулиці райцентру на Волині можуть спровокувати аварії на дорогах, ао травми для пішоходів. А все через те, що після рясних снігопадів, вулиці не розчищені від снігу.
Відтак, Василь Ігнатюк застерігає водіїв пильнувати дорогу. Про це він написав у групі Іваничівщина у Facebook. Дописувач закликає:
«Автолюбителі, будьте надзвичайно обережні, в Іваничах не посипане жодне перехрестя».
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Відтак, Василь Ігнатюк застерігає водіїв пильнувати дорогу. Про це він написав у групі Іваничівщина у Facebook. Дописувач закликає:
«Автолюбителі, будьте надзвичайно обережні, в Іваничах не посипане жодне перехрестя».
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