вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО
Засніжені вулиці райцентру на Волині можуть спровокувати аварії на дорогах, ао травми для пішоходів. А все через те, що після рясних снігопадів, вулиці не розчищені від снігу.

Відтак, Василь Ігнатюк застерігає водіїв пильнувати дорогу. Про це він написав у групі Іваничівщина у Facebook. Дописувач закликає:

«Автолюбителі, будьте надзвичайно обережні, в Іваничах не посипане жодне перехрестя».
Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, снігопад, дорога, перехрестя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2018-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху
Сьогодні, 17:59
Патрульні просять волинських водіїв не залишати автомобілі на проїжджій частині
Сьогодні, 17:39
Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Менш, ніж за добу Сашку Положинському зібрали необхідну для туру на схід суму коштів
Сьогодні, 17:14
Волинські студенти стали у Польщі «космічними лідерами». ФОТО
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження Снігопади по всій країні: в Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні, 10:22
У Луцькраді пообіцяли, що комунальники розчищатимуть дороги всю ніч У Луцькраді пообіцяли, що комунальники розчищатимуть дороги всю ніч
17 грудень, 04:19
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
26 вересень, 13:11
На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу
18 березень, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ніж у серце: волинянин, який зарізав сина, відсидить 7 років у тюрмі
Сьогодні, 18:04
 0
Курйоз під час пограбування у Дніпрі: злодій випав з вікна 5-го поверху
Сьогодні, 17:59
 0
Патрульні просять волинських водіїв не залишати автомобілі на проїжджій частині
Сьогодні, 17:39
 0
Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО
Сьогодні, 17:31
 0
Менш, ніж за добу Сашку Положинському зібрали необхідну для туру на схід суму коштів
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8