Не посипане жодне перехрестя, - волиняни нарікають на засніжені вулиці. ФОТО





Відтак, Василь Ігнатюк застерігає водіїв пильнувати дорогу. Про це він написав у групі Іваничівщина у Facebook. Дописувач закликає:



«Автолюбителі, будьте надзвичайно обережні, в Іваничах не посипане жодне перехрестя».























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засніжені вулиці райцентру на Волині можуть спровокувати аварії на дорогах, ао травми для пішоходів. А все через те, що після рясних снігопадів, вулиці не розчищені від снігу.Відтак,застерігає водіїв пильнувати дорогу. Про це він написав у групі Іваничівщина у Facebook. Дописувач закликає:«Автолюбителі, будьте надзвичайно обережні, в Іваничах не посипане жодне перехрестя».

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