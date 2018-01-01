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Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО

Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО
В Новолинську невідомий розбив скло в магазині з квітами. Зловмисник виніс усі троянди і хризантеми.

Про це написав Володимир Петруха в групі "Нововолинськ інфо".

"З Різдвом Христовим християн західного обряду вітають по різному. Але на таке “оригінальне” привітання для своєі “дівчини” одне бидлотіло добре постаралось. В 4:30 ранку розбило скло в "Салоні Квітів", забрало всі троянди та хризантеми, насвинячило і втекло. Так, по романтичному - аж нудить", - йдеться в дописі.
Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО

Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО

Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО

Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО

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Теги: квітковий магазин, крадіжка, Нововолинськ
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