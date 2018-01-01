Невідомі пограбували квітковий магазин на Волині. ФОТО





Про це написав Володимир Петруха в групі



"З Різдвом Христовим християн західного обряду вітають по різному. Але на таке “оригінальне” привітання для своєі “дівчини” одне бидлотіло добре постаралось. В 4:30 ранку розбило скло в "Салоні Квітів", забрало всі троянди та хризантеми, насвинячило і втекло. Так, по романтичному - аж нудить", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Новолинську невідомий розбив скло в магазині з квітами. Зловмисник виніс усі троянди і хризантеми.Про це написавв групі "Нововолинськ інфо" "З Різдвом Христовим християн західного обряду вітають по різному. Але на таке “оригінальне” привітання для своєі “дівчини” одне бидлотіло добре постаралось. В 4:30 ранку розбило скло в "Салоні Квітів", забрало всі троянди та хризантеми, насвинячило і втекло. Так, по романтичному - аж нудить", - йдеться в дописі.

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