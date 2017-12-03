Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО





Інтернет-видання



Все місто замітає знову снігом. На вулицях засніжені автівки та будинки, а зайшовши у парк, відразу потрапляєш у царство кучугур, сонних дерев, припудрених ялинок та казкових ліхтарів.



Лучан не лякає сніг та мороз, тож вони із радістю гуляють алеями, займаються пробіжками, а діти влаштували собі улюблену зимову розвагу — катаються на санках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парасольки у снігу, біляві ліхтарі та різдвяні ялинки – Центральний парк міста перетворився у казковий простір.Інтернет-видання «Волинь Online» прогулялося зимовим парком, аби показати вам засніжену красу.Все місто замітає знову снігом. На вулицях засніжені автівки та будинки, а зайшовши у парк, відразу потрапляєш у царство кучугур, сонних дерев, припудрених ялинок та казкових ліхтарів.Лучан не лякає сніг та мороз, тож вони із радістю гуляють алеями, займаються пробіжками, а діти влаштували собі улюблену зимову розвагу — катаються на санках.

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