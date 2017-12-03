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Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО

Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО
Парасольки у снігу, біляві ліхтарі та різдвяні ялинки – Центральний парк міста перетворився у казковий простір.

Інтернет-видання «Волинь Online» прогулялося зимовим парком, аби показати вам засніжену красу.

Все місто замітає знову снігом. На вулицях засніжені автівки та будинки, а зайшовши у парк, відразу потрапляєш у царство кучугур, сонних дерев, припудрених ялинок та казкових ліхтарів.

Лучан не лякає сніг та мороз, тож вони із радістю гуляють алеями, займаються пробіжками, а діти влаштували собі улюблену зимову розвагу — катаються на санках.

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Теги: сніг, снігопад, фото, парк, Луцьк
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