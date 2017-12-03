Атмосферні світлини засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 18:35
Парасольки у снігу, біляві ліхтарі та різдвяні ялинки – Центральний парк міста перетворився у казковий простір.
Інтернет-видання «Волинь Online» прогулялося зимовим парком, аби показати вам засніжену красу.
Все місто замітає знову снігом. На вулицях засніжені автівки та будинки, а зайшовши у парк, відразу потрапляєш у царство кучугур, сонних дерев, припудрених ялинок та казкових ліхтарів.
Лучан не лякає сніг та мороз, тож вони із радістю гуляють алеями, займаються пробіжками, а діти влаштували собі улюблену зимову розвагу — катаються на санках.
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Інтернет-видання «Волинь Online» прогулялося зимовим парком, аби показати вам засніжену красу.
Все місто замітає знову снігом. На вулицях засніжені автівки та будинки, а зайшовши у парк, відразу потрапляєш у царство кучугур, сонних дерев, припудрених ялинок та казкових ліхтарів.
Лучан не лякає сніг та мороз, тож вони із радістю гуляють алеями, займаються пробіжками, а діти влаштували собі улюблену зимову розвагу — катаються на санках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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