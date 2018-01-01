Не впорався з керуванням: на Волині мікроавтобус зніс світлофор. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції у



"Проїжджаючи перехрестя, водій мікроавтобуса не справився з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на світлофор.



На місці події інспектори зібрали всю необхідну інформацію та оформили на 59-річного винуватця 2 протоколи.



Посвідчення водія тимчасово вилучили, матеріали спрямували до суду, який і визначить міру покарання за вчинення цієї автопригоди та пошкодження дорожньої інфраструктури", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 9 години ранку, сьогодні, у Ковелі, патрульні отримали повідомлення про ДТП без потерпілих.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції у facebook "Проїжджаючи перехрестя, водій мікроавтобуса не справився з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на світлофор.На місці події інспектори зібрали всю необхідну інформацію та оформили на 59-річного винуватця 2 протоколи.Посвідчення водія тимчасово вилучили, матеріали спрямували до суду, який і визначить міру покарання за вчинення цієї автопригоди та пошкодження дорожньої інфраструктури", - йдеться в дописі.

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