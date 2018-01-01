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Не впорався з керуванням: на Волині мікроавтобус зніс світлофор. ФОТО

Не впорався з керуванням: на Волині мікроавтобус зніс світлофор. ФОТО
Близько 9 години ранку, сьогодні, у Ковелі, патрульні отримали повідомлення про ДТП без потерпілих.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції у facebook.

"Проїжджаючи перехрестя, водій мікроавтобуса не справився з керуванням, не вибрав безпечної швидкості та скоїв наїзд на світлофор.

На місці події інспектори зібрали всю необхідну інформацію та оформили на 59-річного винуватця 2 протоколи.

Посвідчення водія тимчасово вилучили, матеріали спрямували до суду, який і визначить міру покарання за вчинення цієї автопригоди та пошкодження дорожньої інфраструктури", - йдеться в дописі.

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Теги: світлофор, ковель, аварія
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