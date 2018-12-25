Гороскоп удачі: кому пощастить у 2019 році





У чому пощастить цим знакам зодіаку – в ексклюзивному гороскопі на



Детальний любовний гороскоп на 2019 рік склала астролог Марина Скаді.



1. Стрілець

Стрільці – найщасливіші у 2019 році, вони насолодяться дарами долі. Вам відкриваються нові перспективи, з’являються нові можливості. У вас вийде реалізувати багато життєвих планів.



Будь-які починання у цьому році принесуть бажаний результат. Особливо щаститиме у сфері освіти, юриспруденції, у підприємництві. Досягнути успіху Стрільці зможуть і у спорті, туризмі, філософії, релігії, фотомистецтві, рекламі.



У цьому році на Стрільців чекає багато чудових моментів – укладення шлюбного союзу, здобуття вченого ступеня, грошове і кар’єрне зростання, народження дітей. На вас чекають пригоди і далекі подорожі, все краще дістається вам.



2. Лев

На другому місці щасливчиків року – Леви. Цей рік принесе вам щастя, радість, спокій і відчуття повноти життя. Цього року ваші найзаповітніші бажання здійсняться, вам буде легко досягти успіху у суспільстві.



Поруч з вами всі питання вирішуються легко, швидко і успішно. Але слід враховувати і той факт, що занадто легке і безтурботне ставлення до життя може обернутися неприємностями.



Ви з успіхом можете проявити себе у будь-якій творчій діяльності та отримати за це винагороду. Матеріальні питання у цьому році будуть вирішуватися з вигодою і користю для вас. Ви легко зможете налагодити взаємини з людьми, створити міцні союзи і щасливу родину. Є всі шанси зайняти лідерські позиції і навіть керівну посаду.



3. Овен

Овни у цьому році будуть багато працювати і це приведе їх до успіху. Неприємності оминатимуть вас.



Недивлячись на те, що все складатиметься добре і сам всесвіт допомагатиме у досягненні цілей, ви прагнутимете ще більше. Енергія битиме ключем. Зараз саме час створювати шедеври, якщо ви представник творчої професії або любите присвятити цьому дозвілля.



Цей рік дуже підходить для любовних зізнань, заручин, одруження. Можлива поява нових довгострокових романтичних зв’язків.



4. Водолій

Водоліям доведеться проявити пильність, щоб не упустити сприятливі можливості і шанси, яких буде чимало у цьому році. Водоліїв супроводжуватиме везіння, тож скористайтеся цим максимально.



Але не слід очікувати, що цей рік принесе вам успіх без вашої участі. Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід. Ви можете розраховувати на допомогу керівництва, впливових осіб.



Сміливо займайтеся лекторською, видавничою діяльністю, проведіть рекламну кампанію своїх проектів.



У цьому році є можливість вдало вирішити юридичні питання, тож укладайте угоди, підписуйте контракти, вкладайте гроші.



Заплануйте важливі виступи, відрядження, поїздки в інші країни, зараз, у період везіння – і ви отримаєте від цього максимальний результат.



Не виключено отримання досить великого прибутку, здобуття перемоги в інтелектуальних конкурсах, а також виграш у лотереї. Вдало складаються, гармонізуються любовні і сімейні відносини. Це період щастя і процвітання.



5. Терези

2019 рік – час радості, щастя, впевненості і надійності. У цей період є всі шанси для успішного завершення довгострокових проектів. Ваші справи вирішуються легко і успішно. Не виключено отримання досить великого прибутку, а також виграш у лотереї. Будьте впевнені, перед вами відкриються нові перспективи, ви зможете відкрити нову справу, успішно реформувати старе виробництво.



У цьому році ви можете отримати грошовий прибуток завдяки своєму хобі. Це період щастя і процвітання, але вимагає зусиль з вашого боку.



Чудовий стан здоров’я, а також вдалий збіг обставин, дозволять досягти хорошого становища і реалізуватися у соціальній сфері.



6. Діва

Дів чекає період грошової удачі у цьому році. У вас активізується шосте чуття, яке неодмінно вам допоможе у вирішення багатьох питань.



У цей період вивільняються величезні внутрішні сили, які дозволять поліпшити життєву ситуацію. Перед вами відкриються нові перспективи, до яких ви прагнули.



Особливо сприятливим буде рік для професійної діяльності. Ті, хто працює у громадській сфері або у великому колективі отримають несподівану можливість вийти вперед.



7. Козеріг

Завершує сімку найщасливіших знаків зодіаку Козеріг. У 2019 році у вас з’являється можливість стати лідером і впливати на інших.



Ви відчуватимете зростання енергії, яка повинна знайти вихід. Ви здатні застосувати цю енергію конструктивно, зробити дуже багато корисного не тільки для себе, але і для оточуючих.



Це період істотних, кардинальних змін у житті. Можливі великі перетворення на професійній ниві або у бізнесі. З’явиться можливість вирішити важливі фінансові питання. Період сприятливий для наукових досліджень і технологічних розробок.

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