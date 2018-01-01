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У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО
Молоді люди можуть бути свідками вчинення злочину (на фото).

У луцькому клубі «Версаль у ніч з 21 на 22 грудня трапилася бійка. Пише Район.Володимир-Волинський.

Камери спостереження зафіксували компанію-учасників: двоє хлопців і двоє дівчат. Вони вийшли із закладу о 5 ранку і могли стати свідками іншого злочину.

Просять усіх, хто що-небудь знає про цих осіб написати у коментарях, або звернутись за телефоном 099 103 46 89.
У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

У Луцьку розшукують свідків злочину. ФОТО

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Теги: клуб, бійка, свідки, розшук
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