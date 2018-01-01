Тротуари, світлофор, освітлення – на що у 2019 році витрачатимуть кошти в громаді на Волині
Сьогодні, 21:49
На сесії Шацької селищної ради депутати затвердили заходи на 2019 рік з виконання Програми економічного та соціального розвитку Шацької селищної ради на 2018-2020 роки.
20 грудня відбулося засідання чергової 43-ї сесії Шацької селищної ради під головуванням секретаря Людмили Цевух, - пише Район.Шацьк.
Серед запланованих робіт – капітальний ремонт вулиць Садова, Лесі Українки, 1 Грудня, Вишнева в смт Шацьк; Зелена – в с. Самійличі, Кільцева – в с. Положево, Ярини Смоляр, Діброва – в с. Кропивники.
У селищній раді мають намір побудувати світлофор на перехресті вулиць Степана Шковороди та 50 років Перемоги в смт Шацьк.
Передбачать кошти також на реконструкцію мереж вуличного освітлення по вулицях Незалежності, 1 Травня, Лісова, Лугова, Озерна, Вишнева в смт Шацьк; Лісова – в с. Вілиця, Федорова – в с. Кропивники, Нова – в с. Мельники.
А ще хочуть капітально відремонтувати тротуари в селищі по вулицях Степана Шковороди (від відділення Ощадбанку до вул. Незалежності), Шевченка (від військкомату до церкви), 1 Травня (від селищного скверу до вулиці Природна), Незалежності (від церкви до казначейства), 50 років Перемоги (від автостанції до Шацького РЕМ), Природна (від Незалежності до адмінприміщення селищної ради).
В розділі «Реконструкція, капітальний ремонт та будівництво об’єктів» передбачено реконструкцію з добудовою Шацької школи-гімназії, реконструкцію даху, утеплення фасаду та встановлення вікон в навчально-виховному комплексі с. Мельники; капітальний ремонт системи опалення в дитсадку №1 селища Шацьк і школі с. Прип’ять.
Також серед заходів є будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, селах Гаївка і Мельники та каналізаційних очисних споруд. З-поміж іншого – ремонти клубів і встановлення біля них огорожі, поточний ремонт доріг, облаштування місця паркування автотранспорту по вул. 50 років Перемоги в смт Шацьк тощо.
В плани на наступний рік ввійшли роботи з реконструкції селищного та шкільних стадіонів, встановлення дитячих майданчиків.
Після обговорення обранці громади одностайно проголосували за запропоновані заходи.
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20 грудня відбулося засідання чергової 43-ї сесії Шацької селищної ради під головуванням секретаря Людмили Цевух, - пише Район.Шацьк.
Серед запланованих робіт – капітальний ремонт вулиць Садова, Лесі Українки, 1 Грудня, Вишнева в смт Шацьк; Зелена – в с. Самійличі, Кільцева – в с. Положево, Ярини Смоляр, Діброва – в с. Кропивники.
У селищній раді мають намір побудувати світлофор на перехресті вулиць Степана Шковороди та 50 років Перемоги в смт Шацьк.
Передбачать кошти також на реконструкцію мереж вуличного освітлення по вулицях Незалежності, 1 Травня, Лісова, Лугова, Озерна, Вишнева в смт Шацьк; Лісова – в с. Вілиця, Федорова – в с. Кропивники, Нова – в с. Мельники.
А ще хочуть капітально відремонтувати тротуари в селищі по вулицях Степана Шковороди (від відділення Ощадбанку до вул. Незалежності), Шевченка (від військкомату до церкви), 1 Травня (від селищного скверу до вулиці Природна), Незалежності (від церкви до казначейства), 50 років Перемоги (від автостанції до Шацького РЕМ), Природна (від Незалежності до адмінприміщення селищної ради).
В розділі «Реконструкція, капітальний ремонт та будівництво об’єктів» передбачено реконструкцію з добудовою Шацької школи-гімназії, реконструкцію даху, утеплення фасаду та встановлення вікон в навчально-виховному комплексі с. Мельники; капітальний ремонт системи опалення в дитсадку №1 селища Шацьк і школі с. Прип’ять.
Також серед заходів є будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, селах Гаївка і Мельники та каналізаційних очисних споруд. З-поміж іншого – ремонти клубів і встановлення біля них огорожі, поточний ремонт доріг, облаштування місця паркування автотранспорту по вул. 50 років Перемоги в смт Шацьк тощо.
В плани на наступний рік ввійшли роботи з реконструкції селищного та шкільних стадіонів, встановлення дитячих майданчиків.
Після обговорення обранці громади одностайно проголосували за запропоновані заходи.
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