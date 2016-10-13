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Луцька майстриня виготовляє свічки у вигляді десертів. ВІДЕО

Луцька майстриня виготовляє свічки у вигляді десертів. ВІДЕО
Лучанка Ірина Туревич виготовляє свічки, які зовні нічим не відрізняються від десертів.

Про це йдеться в сюжеті луцького журналіста Андрія Гнатюка.

«Це десерт, від якого не поправляються, але який дарує затишок в оселі», – розповіла дівчина.

При виготовлення своїх робіт майстриня використовує різноманітні ароматизатори: мандариновий, ванільний та шоколадний. Для того, аби виріб виглядав максимально реалістично дівчина додає какао.

На виготовлення однієї свічки йде щонайменше 8 годин.

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Теги: свічка, десерт, Ірина Туревич, Андрій Гнатюк
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