Луцька майстриня виготовляє свічки у вигляді десертів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:07
Лучанка Ірина Туревич виготовляє свічки, які зовні нічим не відрізняються від десертів.
Про це йдеться в сюжеті луцького журналіста Андрія Гнатюка.
«Це десерт, від якого не поправляються, але який дарує затишок в оселі», – розповіла дівчина.
При виготовлення своїх робіт майстриня використовує різноманітні ароматизатори: мандариновий, ванільний та шоколадний. Для того, аби виріб виглядав максимально реалістично дівчина додає какао.
На виготовлення однієї свічки йде щонайменше 8 годин.
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Про це йдеться в сюжеті луцького журналіста Андрія Гнатюка.
«Це десерт, від якого не поправляються, але який дарує затишок в оселі», – розповіла дівчина.
При виготовлення своїх робіт майстриня використовує різноманітні ароматизатори: мандариновий, ванільний та шоколадний. Для того, аби виріб виглядав максимально реалістично дівчина додає какао.
На виготовлення однієї свічки йде щонайменше 8 годин.
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