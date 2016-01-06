У Луцьку в передріздвяний вечір частували самотніх людей. ФОТО





Вечеряли у понеділок, 24 грудня, у приміщенні Управління луцької дієцезії, - пише



На святкову вечерю зібрались декілька десятків людей. Сестри Бенедиктинки-Місіонерки приготували до столу 12 пісних страв: від маринованих грибів до млинців та риби.



Перед тим, як вечеряти, гості встають до молитви. Моляться за мир в Україні, а також домівках та родинах. Після цього діляться різдвяним хлібом облатком та бажають один одному миру та благословінь.



Отець Павло, який є настоятелем Кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла, каже, що у католиків різдвяна вечеря завжди починається із молитви.



«Приблизно так в кожній католицькій родині виглядає Святий вечір перед Різдвом. Він завжди розпочинається спільною молитвою, коли вся родина збирається разом. У цій молитві головує найстраший. Тобто, дідусь чи батько. Пізніше він починає ділитись таким білим хлібцем - облатком. Всі ним діляться та бажають один одному хороших свят», - зазначає отець Павло.



«Сьогодні на нашій вечері зібрались люди, які в цей вечір залишились самі з різних причин. В когось діти не змогли приїхати, хтось самотній, хтось студент, який далеко від батьків та родини. В цей вечір ми запрошуємо всіх, щоб ніхто не почував себе самотнім», - додає він.



Поблагословивши один одного, гості сіли вечеряти. За традицією, треба скуштувати кожні із 12-ти страв. Опісля сестри пригостили усіх різдвяною кутею. Повечерявши, гості взялись колядувати.



Отець Павло каже, що вони запрошували на вечерю усіх бажаючих.



«До нас прийшли не лише католики. Є тут православні, є й ті, хто поки що далеко від Бога і тільки шукають його. Ми повідомляли про вечерю під час служби. Головний наш меседж - ніхто не повинен бути у цей вечір самотнім», - каже отець.



Одна з гостей святкової вечері - 94-літня Ванда Рад.



Під час Другої світової війни жінка потрапила до Німеччини в концтабір Дахау. Там вона пробула чотири роки. Про неї знімали фільм митці з Польщі.



Ванда Рад розповідає, що на вечері вже не вперше. Проте, відвідувала цей захід багато років тому.



Після передріздвяної вечері та колядок гості пішли до костелу на святкову мессу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в передвечір католицького Різдва влаштували вечерю для людей, котрі залишились самотніми у це свято. Запросили усіх, хто не мав з ким розділити страви під час Святої вечері. До слова, такий захід організовують уже вдесяте.Вечеряли у понеділок, 24 грудня, у приміщенні Управління луцької дієцезії, - пише Район.Луцьк На святкову вечерю зібрались декілька десятків людей. Сестри Бенедиктинки-Місіонерки приготували до столу 12 пісних страв: від маринованих грибів до млинців та риби.Перед тим, як вечеряти, гості встають до молитви. Моляться за мир в Україні, а також домівках та родинах. Після цього діляться різдвяним хлібом облатком та бажають один одному миру та благословінь., який є настоятелем Кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла, каже, що у католиків різдвяна вечеря завжди починається із молитви.«Приблизно так в кожній католицькій родині виглядає Святий вечір перед Різдвом. Він завжди розпочинається спільною молитвою, коли вся родина збирається разом. У цій молитві головує найстраший. Тобто, дідусь чи батько. Пізніше він починає ділитись таким білим хлібцем - облатком. Всі ним діляться та бажають один одному хороших свят», - зазначає отець Павло.«Сьогодні на нашій вечері зібрались люди, які в цей вечір залишились самі з різних причин. В когось діти не змогли приїхати, хтось самотній, хтось студент, який далеко від батьків та родини. В цей вечір ми запрошуємо всіх, щоб ніхто не почував себе самотнім», - додає він.Поблагословивши один одного, гості сіли вечеряти. За традицією, треба скуштувати кожні із 12-ти страв. Опісля сестри пригостили усіх різдвяною кутею. Повечерявши, гості взялись колядувати.Отець Павло каже, що вони запрошували на вечерю усіх бажаючих.«До нас прийшли не лише католики. Є тут православні, є й ті, хто поки що далеко від Бога і тільки шукають його. Ми повідомляли про вечерю під час служби. Головний наш меседж - ніхто не повинен бути у цей вечір самотнім», - каже отець.Одна з гостей святкової вечері - 94-літняПід час Другої світової війни жінка потрапила до Німеччини в концтабір Дахау. Там вона пробула чотири роки. Про неї знімали фільм митці з Польщі.Ванда Рад розповідає, що на вечері вже не вперше. Проте, відвідувала цей захід багато років тому.Після передріздвяної вечері та колядок гості пішли до костелу на святкову мессу.

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