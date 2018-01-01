Майбутні волинські ковалі створили оригінальну ялинку з цвяхів. ФОТО





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Творчо і завзято попрацювали майбутні ковалі. Новорічний настрій оселився у Гощанському навчальному відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.



Слухачі за професією «Коваль ручного кування» відточують майстерність, виготовляючи різних форм ковані вироби.



Надзвичайно цікава та тепла композиція до свята – це спільна робота. Під час заняття майбутні ковалі працювали над сніговичком, лісовою гостею і симпатичним символом року – свинкою. Майстер виробничого навчання РЦПТО ДСЗ Сергій Торуля впевнений: немає такої фігури чи образу, які б не зміг передати у металі справжній коваль!



На виготовлення ялинки пішло до 1 кг цвяхів, висота виробу 27 см, а важить ця весела компанія близько 3,5 кілограмів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кована, ручної роботи ялинка, вагою понад 3 кілограми прикрасила святкову виставку у Гощанському навчальному відділенні центру професійно-технічної освіти.Пише Район.Гоща Творчо і завзято попрацювали майбутні ковалі. Новорічний настрій оселився у Гощанському навчальному відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.Слухачі за професією «Коваль ручного кування» відточують майстерність, виготовляючи різних форм ковані вироби.Надзвичайно цікава та тепла композиція до свята – це спільна робота. Під час заняття майбутні ковалі працювали над сніговичком, лісовою гостею і симпатичним символом року – свинкою. Майстер виробничого навчання РЦПТО ДСЗ Сергій Торуля впевнений: немає такої фігури чи образу, які б не зміг передати у металі справжній коваль!На виготовлення ялинки пішло до 1 кг цвяхів, висота виробу 27 см, а важить ця весела компанія близько 3,5 кілограмів!

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