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Майбутні волинські ковалі створили оригінальну ялинку з цвяхів. ФОТО

Майбутні волинські ковалі створили оригінальну ялинку з цвяхів. ФОТО
Кована, ручної роботи ялинка, вагою понад 3 кілограми прикрасила святкову виставку у Гощанському навчальному відділенні центру професійно-технічної освіти.

Пише Район.Гоща.

Творчо і завзято попрацювали майбутні ковалі. Новорічний настрій оселився у Гощанському навчальному відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Слухачі за професією «Коваль ручного кування» відточують майстерність, виготовляючи різних форм ковані вироби.
Майбутні волинські ковалі створили оригінальну ялинку з цвяхів. ФОТО

Надзвичайно цікава та тепла композиція до свята – це спільна робота. Під час заняття майбутні ковалі працювали над сніговичком, лісовою гостею і симпатичним символом року – свинкою. Майстер виробничого навчання РЦПТО ДСЗ Сергій Торуля впевнений: немає такої фігури чи образу, які б не зміг передати у металі справжній коваль!

На виготовлення ялинки пішло до 1 кг цвяхів, висота виробу 27 см, а важить ця весела компанія близько 3,5 кілограмів!

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Теги: ялинка, цвяхи, ковалі
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