На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами
Сьогодні, 08:12
На Волині анонсували будівництво дороги Залісся-Адамчуки-Згорани. Про це пише «Район. Шацьк».
Про це розповів на сесії Шацької районної ради голова райдержадміністрації Василь Голядинець, звітуючи перед депутатами про свою роботу за рік.
«Зараз районна адміністрація працює над проектами будівництва доріг Шацьк-Стара Вижівка-Ратне (Шацька селищна рада вже виготовила свою частину документації). Це сполучатиме Шацьк із двома районами та привабить більше туристів на Шацькі озера. Також працюємо над дорогою Залісся-Адамчуки та Адамчуки-Згорани», – зазначив Василь Голядинець.
Будівництво цих доріг заплановане на 2019-2021 роки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів на сесії Шацької районної ради голова райдержадміністрації Василь Голядинець, звітуючи перед депутатами про свою роботу за рік.
«Зараз районна адміністрація працює над проектами будівництва доріг Шацьк-Стара Вижівка-Ратне (Шацька селищна рада вже виготовила свою частину документації). Це сполучатиме Шацьк із двома районами та привабить більше туристів на Шацькі озера. Також працюємо над дорогою Залісся-Адамчуки та Адамчуки-Згорани», – зазначив Василь Голядинець.
Будівництво цих доріг заплановане на 2019-2021 роки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин, який збив пішохода, залишився без покарання
Сьогодні, 08:49
Ковельський район на столітніх листівках. ФОТО
Сьогодні, 08:33
На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами
Сьогодні, 08:12
Сьогодні в Україні припиняє свою дію воєнний стан
Сьогодні, 07:26
У Луцьку в передріздвяний вечір частували самотніх людей. ФОТО
Сьогодні, 06:31