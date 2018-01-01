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На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами

На Волині хочуть прокласти дорогу між райцентрами
На Волині анонсували будівництво дороги Залісся-Адамчуки-Згорани. Про це пише «Район. Шацьк».

Про це розповів на сесії Шацької районної ради голова райдержадміністрації Василь Голядинець, звітуючи перед депутатами про свою роботу за рік.

«Зараз районна адміністрація працює над проектами будівництва доріг Шацьк-Стара Вижівка-Ратне (Шацька селищна рада вже виготовила свою частину документації). Це сполучатиме Шацьк із двома районами та привабить більше туристів на Шацькі озера. Також працюємо над дорогою Залісся-Адамчуки та Адамчуки-Згорани», – зазначив Василь Голядинець.

Будівництво цих доріг заплановане на 2019-2021 роки

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Теги: дорога, Шацьк, будівництво
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