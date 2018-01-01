Волинянин, який збив пішохода, залишився без покарання





Натомість винуватець ДТП має заплатити потерпілому 50 тисяч гривень моральної шкоди та 20 тисяч матеріальної.



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Як вдалося встановити під час судового засідання, 22 серпня 2017 року неповнолітній обвинувачений рухався проспектом Грушевського на мотоциклі «Урал М67-36» зі швидкістю близько 20 км/год. Під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, що поблизу РЦ «Промінь», юнак відволікся та допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.



Внаслідок ДТП потерпілий отримав численні травми, серед яких - переломи. Згідно висновку експерта, отримані травми відносяться до категорії тяжких та середніх.



Допитаний у судовому засіданні неповнолітній свою вину визнав повністю, однак не погодився з цивільним позовом про відшкодування моральної шкоди.



Натомість потерпілий розповів у суді, що через отримані травми йому довелося тривалий час лікуватися. З його слів, обвинувачений через місяць після пригоди відшкодував йому збитки в сумі 25 тисяч гривень. Обгрунтовує заявлений цивільний позов в частині моральної шкоди тим, що за рік часу обвинувачений не попросив у нього вибачення. Крім того, як зазначив постраждалий, він проходив реабілітацію, а у ДТП отримав травми, які ускладнюють його повсякденне життя та в результаті яких він визнаний інвалідом ІІ групи. До того ж, його звільнили з роботи за станом здоров’я.



Врахувавши всі обставини справи, суд визнав неповнолітнього мотоцикліста винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Однак на підставі ЗУ «Про амністію у 2016 році» звільнив від відбуття покарання. Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого, тож обвинувачений має сплатити матеріальну шкоду у розмірі - 20 700 гривень, а також 50 тис. грн моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільнили від покарання неповнолітнього волинянина, який збив пішохода на вулиці Грушевського у Луцьку.Натомість винуватець ДТП має заплатити потерпілому 50 тисяч гривень моральної шкоди та 20 тисяч матеріальної.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські Новини Як вдалося встановити під час судового засідання, 22 серпня 2017 року неповнолітній обвинувачений рухався проспектом Грушевського на мотоциклі «Урал М67-36» зі швидкістю близько 20 км/год. Під'їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, що поблизу РЦ «Промінь», юнак відволікся та допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.Внаслідок ДТП потерпілий отримав численні травми, серед яких - переломи. Згідно висновку експерта, отримані травми відносяться до категорії тяжких та середніх.Допитаний у судовому засіданні неповнолітній свою вину визнав повністю, однак не погодився з цивільним позовом про відшкодування моральної шкоди.Натомість потерпілий розповів у суді, що через отримані травми йому довелося тривалий час лікуватися. З його слів, обвинувачений через місяць після пригоди відшкодував йому збитки в сумі 25 тисяч гривень. Обгрунтовує заявлений цивільний позов в частині моральної шкоди тим, що за рік часу обвинувачений не попросив у нього вибачення. Крім того, як зазначив постраждалий, він проходив реабілітацію, а у ДТП отримав травми, які ускладнюють його повсякденне життя та в результаті яких він визнаний інвалідом ІІ групи. До того ж, його звільнили з роботи за станом здоров’я.Врахувавши всі обставини справи, суд визнав неповнолітнього мотоцикліста винним та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Однак на підставі ЗУ «Про амністію у 2016 році» звільнив від відбуття покарання. Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого, тож обвинувачений має сплатити матеріальну шкоду у розмірі - 20 700 гривень, а також 50 тис. грн моральної шкоди.

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