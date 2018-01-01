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Через приступ епілепсії у водійки Peugeot – аварія у Луцьку

Через приступ епілепсії у водійки Peugeot – аварія у Луцьку
У Луцьку сталася ДТП через приступ епілепсії у водійки.

Інцидент трапився близько 8:30 на вулиці Гулака-Артемовського поблизу Луцького пологового будинку, - пишуть Волинські новини.

Так, під час руху, перебуваючи за кермом автомобілю Peugeot, у жінки трапився напад епілепсії.

Через це вона втратила керування, автівка «вискочила» на тротуар і врізалася в дерево.

На місце події негайно приїхала карета швидкої допомоги, а невдовзі – екіпаж поліції та рятувальники.

Жінці надали першу невідкладну допомогу і госпіталізували.

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Теги: аварія, Луцьк, епілепсія
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Коментарі 3
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Хто дав хворій на епілепсію права?
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Епілепсія і епілептичний припадод-це різні речі.А якби по тротуару йшла людина?
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Згоден з "Луц"... А головне - розслідування з приводу походження її посвідчення водія не буде...
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