Через приступ епілепсії у водійки Peugeot – аварія у Луцьку





Інцидент трапився близько 8:30 на вулиці Гулака-Артемовського поблизу Луцького пологового будинку, - пишуть



Так, під час руху, перебуваючи за кермом автомобілю Peugeot, у жінки трапився напад епілепсії.



Через це вона втратила керування, автівка «вискочила» на тротуар і врізалася в дерево.



На місце події негайно приїхала карета швидкої допомоги, а невдовзі – екіпаж поліції та рятувальники.



Жінці надали першу невідкладну допомогу і госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася ДТП через приступ епілепсії у водійки.Інцидент трапився близько 8:30 на вулиці Гулака-Артемовського поблизу Луцького пологового будинку, - пишуть Волинські новини Так, під час руху, перебуваючи за кермом автомобілю Peugeot, у жінки трапився напад епілепсії.Через це вона втратила керування, автівка «вискочила» на тротуар і врізалася в дерево.На місце події негайно приїхала карета швидкої допомоги, а невдовзі – екіпаж поліції та рятувальники.Жінці надали першу невідкладну допомогу і госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію