Через приступ епілепсії у водійки Peugeot – аварія у Луцьку
Сьогодні, 09:32
У Луцьку сталася ДТП через приступ епілепсії у водійки.
Інцидент трапився близько 8:30 на вулиці Гулака-Артемовського поблизу Луцького пологового будинку, - пишуть Волинські новини.
Так, під час руху, перебуваючи за кермом автомобілю Peugeot, у жінки трапився напад епілепсії.
Через це вона втратила керування, автівка «вискочила» на тротуар і врізалася в дерево.
На місце події негайно приїхала карета швидкої допомоги, а невдовзі – екіпаж поліції та рятувальники.
Жінці надали першу невідкладну допомогу і госпіталізували.
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Інцидент трапився близько 8:30 на вулиці Гулака-Артемовського поблизу Луцького пологового будинку, - пишуть Волинські новини.
Так, під час руху, перебуваючи за кермом автомобілю Peugeot, у жінки трапився напад епілепсії.
Через це вона втратила керування, автівка «вискочила» на тротуар і врізалася в дерево.
На місце події негайно приїхала карета швидкої допомоги, а невдовзі – екіпаж поліції та рятувальники.
Жінці надали першу невідкладну допомогу і госпіталізували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Хто дав хворій на епілепсію права?
Епілепсія і епілептичний припадод-це різні речі.А якби по тротуару йшла людина?
Згоден з "Луц"... А головне - розслідування з приводу походження її посвідчення водія не буде...
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