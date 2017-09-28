У ТЦ «Ювант» – розіграш: залишилось 4 дні. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
Не втрачай свій шанс виграти цінні подарунки від ТЦ «Ювант».
Залишилось тільки 4 дні, щоб встигнути прийняти участь у розіграші призів.
Нагадаємо, ТЦ «Ювант» проводить акцію «Купуй та вигравай». Придбай товар з 16 до 30 грудня в магазинах ТЦ та стань учасником розіграшу.
Серед цінних подарунків – сертифікати на 1000, 2000 та 3000 гривень!
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Залишилось тільки 4 дні, щоб встигнути прийняти участь у розіграші призів.
Нагадаємо, ТЦ «Ювант» проводить акцію «Купуй та вигравай». Придбай товар з 16 до 30 грудня в магазинах ТЦ та стань учасником розіграшу.
Серед цінних подарунків – сертифікати на 1000, 2000 та 3000 гривень!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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