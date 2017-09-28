У ТЦ «Ювант» – розіграш: залишилось 4 дні. ФОТО*





Залишилось тільки 4 дні, щоб встигнути прийняти участь у розіграші призів.



Нагадаємо, ТЦ «Ювант» проводить акцію «Купуй та вигравай». Придбай товар з 16 до 30 грудня в магазинах ТЦ та стань учасником розіграшу.



Серед цінних подарунків – сертифікати на 1000, 2000 та 3000 гривень!



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