У Луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу.Про це йдеться на сторінці департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у мережі facebook.Відтак, невдовзі через ЦНАП можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрацію зміни імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання; державну реєстрації смерті.Варто зазначити, що повноваження у прийнятті рішення у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану залишаються за Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області, однак прийом документів на зазначені послуги будуть надаватися через адміністраторів ЦНАП.Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану доповнять комплексне надання адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”, які вже надаються через ЦНАП у місті Луцьку.Про старт пілотного проекту з отримання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через адміністраторів ЦНАП буде повідомлено додатково.