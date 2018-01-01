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У луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу

У луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу
У Луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу.

Про це йдеться на сторінці департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у мережі facebook.

Відтак, невдовзі через ЦНАП можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрацію зміни імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання; державну реєстрації смерті.

Варто зазначити, що повноваження у прийнятті рішення у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану залишаються за Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області, однак прийом документів на зазначені послуги будуть надаватися через адміністраторів ЦНАП.

Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану доповнять комплексне надання адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”, які вже надаються через ЦНАП у місті Луцьку.

Про старт пілотного проекту з отримання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через адміністраторів ЦНАП буде повідомлено додатково.


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Теги: Луцьк, ЦНАП
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Коментарі 1
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Перенесіть цей заклад в цех Пластмасового заводу і стоянки і під'їзди є і куди розширятися є і навіть колія є. Не загиджуйте центр міста конторами такими.
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