У луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу
Сьогодні, 09:41
У Луцькому ЦНАПі можна буде отримати послуги РАЦСу.
Про це йдеться на сторінці департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у мережі facebook.
Відтак, невдовзі через ЦНАП можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрацію зміни імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання; державну реєстрації смерті.
Варто зазначити, що повноваження у прийнятті рішення у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану залишаються за Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області, однак прийом документів на зазначені послуги будуть надаватися через адміністраторів ЦНАП.
Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану доповнять комплексне надання адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”, які вже надаються через ЦНАП у місті Луцьку.
Про старт пілотного проекту з отримання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через адміністраторів ЦНАП буде повідомлено додатково.
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Про це йдеться на сторінці департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" у мережі facebook.
Відтак, невдовзі через ЦНАП можна буде подати документи з державної реєстрації актів цивільного стану, а саме на видачу свідоцтва про народження; державну реєстрацію шлюбу; державну реєстрацію розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей; державну реєстрацію зміни імені; внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання; державну реєстрації смерті.
Варто зазначити, що повноваження у прийнятті рішення у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану залишаються за Головним територіальним управлінням юстиції у Волинській області, однак прийом документів на зазначені послуги будуть надаватися через адміністраторів ЦНАП.
Послуги з державної реєстрації актів цивільного стану доповнять комплексне надання адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”, які вже надаються через ЦНАП у місті Луцьку.
Про старт пілотного проекту з отримання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану через адміністраторів ЦНАП буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Перенесіть цей заклад в цех Пластмасового заводу і стоянки і під'їзди є і куди розширятися є і навіть колія є. Не загиджуйте центр міста конторами такими.
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