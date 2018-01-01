Під Києвом вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 09:58
Під Києвом на Бориспільській трасі вантажівка врізалася у маршрутку, в якій були пасажири.
ДТП сталася 25 грудня, коли автобус від'їжджав від зупинки села Щасливе, - передає ТСН.
У результаті аварії постраждали шестеро людей, всі пасажири живі, декільком медичну допомогу надали на місці.
Одну жінку затисло в маршрутці — її діставали водії автомобілів та інші пасажири. Постраждалу забрала швидка допомога.
Крім маршрутки пошкодження отримали також декілька легкових авто.
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ДТП сталася 25 грудня, коли автобус від'їжджав від зупинки села Щасливе, - передає ТСН.
У результаті аварії постраждали шестеро людей, всі пасажири живі, декільком медичну допомогу надали на місці.
Одну жінку затисло в маршрутці — її діставали водії автомобілів та інші пасажири. Постраждалу забрала швидка допомога.
Крім маршрутки пошкодження отримали також декілька легкових авто.
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