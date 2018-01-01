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Під Києвом вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами. ФОТО

Під Києвом вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами. ФОТО
Під Києвом на Бориспільській трасі вантажівка врізалася у маршрутку, в якій були пасажири.

ДТП сталася 25 грудня, коли автобус від'їжджав від зупинки села Щасливе, - передає ТСН.

У результаті аварії постраждали шестеро людей, всі пасажири живі, декільком медичну допомогу надали на місці.

Одну жінку затисло в маршрутці — її діставали водії автомобілів та інші пасажири. Постраждалу забрала швидка допомога.

Крім маршрутки пошкодження отримали також декілька легкових авто.

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Теги: аварія, Київ
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