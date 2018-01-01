Камери в Луцьку встановлюватимуть муніципали
Сьогодні, 10:01
У Луцьку функцію будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження передали департаменту муніципальної варти.
Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що для продовження будівництва, безпечної експлуатації мереж, функції замовника робіт з нового будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження в Луцьку передадуть департаменту муніципальної варти.
«Управління капітального будівництва було замовником цих робіт. Ми реалізували проект на понад 60 %. Враховуючи те, що експлуатувати цей проект буде муніципальна варта, то буде логічно, якщо вони будуть ним займатися. До сьогодні ми не могли передати ці функції, бо був укладений договір», - зауважив посадовець.
Наразі на будівництво волоконно-оптичних мереж витратили 4 692 341 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що для продовження будівництва, безпечної експлуатації мереж, функції замовника робіт з нового будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження в Луцьку передадуть департаменту муніципальної варти.
«Управління капітального будівництва було замовником цих робіт. Ми реалізували проект на понад 60 %. Враховуючи те, що експлуатувати цей проект буде муніципальна варта, то буде логічно, якщо вони будуть ним займатися. До сьогодні ми не могли передати ці функції, бо був укладений договір», - зауважив посадовець.
Наразі на будівництво волоконно-оптичних мереж витратили 4 692 341 гривню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
І сніг нехай чистять до ранку.
Останні новини
На трасі Луцьк-Рівне п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 10:41
Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:05
Камери в Луцьку встановлюватимуть муніципали
Сьогодні, 10:01
У ТЦ «Ювант» – розіграш: залишилось 4 дні. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
Під Києвом вантажівка в'їхала у маршрутку з пасажирами. ФОТО
Сьогодні, 09:58