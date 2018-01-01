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Камери в Луцьку встановлюватимуть муніципали

Камери в Луцьку встановлюватимуть муніципали
У Луцьку функцію будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження передали департаменту муніципальної варти.

Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан розповів, що для продовження будівництва, безпечної експлуатації мереж, функції замовника робіт з нового будівництва волоконно-оптичних мереж з встановленням камер відеоспостереження в Луцьку передадуть департаменту муніципальної варти.

«Управління капітального будівництва було замовником цих робіт. Ми реалізували проект на понад 60 %. Враховуючи те, що експлуатувати цей проект буде муніципальна варта, то буде логічно, якщо вони будуть ним займатися. До сьогодні ми не могли передати ці функції, бо був укладений договір», - зауважив посадовець.

Наразі на будівництво волоконно-оптичних мереж витратили 4 692 341 гривню.

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Теги: камери, відеоспостереження, Луцьк
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