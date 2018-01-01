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Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до ночі

Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
У Луцьку встановили режим роботи бару «Карабас-Барабас».

Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.

Паб на проспекті Винниченка, 4 працюватиме з 11:00 до 03:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин.

«Карабас-Барабас», що розташований на проспекті Волі, 48, працюватиме з 09:00 до 23:00.

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Теги: паб, Луцьк, «Карабас-Барабас»
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Буфет є буфет колись ходили в буфети одні алкоголіки
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