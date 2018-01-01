Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:05
У Луцьку встановили режим роботи бару «Карабас-Барабас».
Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Паб на проспекті Винниченка, 4 працюватиме з 11:00 до 03:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин.
«Карабас-Барабас», що розташований на проспекті Волі, 48, працюватиме з 09:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 26 грудня, під час засідання виконкому Луцькради.
Паб на проспекті Винниченка, 4 працюватиме з 11:00 до 03:00 із забороною продажу на винос з 22:00 пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин.
«Карабас-Барабас», що розташований на проспекті Волі, 48, працюватиме з 09:00 до 23:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Буфет є буфет колись ходили в буфети одні алкоголіки
Останні новини
Поблизу Ковеля горів автобус: подробиці інциденту
Сьогодні, 10:46
На трасі Луцьк-Рівне п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 10:41
Відомий паб у центрі Луцька працюватиме до ночі
Сьогодні, 10:05
Камери в Луцьку встановлюватимуть муніципали
Сьогодні, 10:01
У ТЦ «Ювант» – розіграш: залишилось 4 дні. ФОТО*
Сьогодні, 10:00