Смачні подарунки та знижки: міні-маркет «УгринівМолоко» відсвяткував дворіччя. ФОТО*

Міні-маркет «УгринівМолоко», що на вулиці Зацепи, 4, відсвяткував другу річницю діяльності. З цієї нагоди покупці магазину мали можливість отримати у подарунок пакунок зі смаколиками торгових марок «УгринівМолоко» та «Угринівські ковбаси», а також купити різноманітні товари зі знижками.Акція з нагоди 2-річчя магазину тривала вчора, 25 грудня.Отримати подарунковий пакунок від міні-маркету «УгринівМолоко» мали можливість усі покупці. Адже кожен, хто здійснював покупку на 400 гривень і більше, автоматично отримував від магазину подарунковий пакет. У ньому – по дві пачки молока (3,2% і 2,5% жирності), сметани (15% і 20%), кефіру (2,5% і 1%), пачка кисломолочного сиру, ряжанка, йогурт, сир «М’який угринівський», а також ковбаса «Московська» торгової марки «Угринівські ковбаси». Вартість такого подарункового набору – 230 гривень.Щасливими власниками подарунків від магазину у день святкування річниці стали майже півсотні покупців.Менеджер зі збуту і реклами торгової марки «УгринівМолоко»розповіла, що такі акції протягом двох років влаштовували неодноразово.«Ми любимо і поважаємо своїх клієнтів. А акціями та розіграшами висловлюємо свою вдячність за те, що обрали саме наш магазин і постійно здійснюють покупки саме тут», – висловилася Лариса Тодорук.За її словами, минулого року був розіграш 30 смачних подарунків. А до Міжнародного жіночого дня влаштовували розіграш 10 сертифікатів в салони краси. Окрім того, розігрували 5 великодніх кошиків вартістю по 550 гривень кожен. А влітку постійні клієнти виграли путівку на двох на Світязь. Її вартість – 3000 гривень.До слова, аби все було максимально чесно, працівники магазину та їхні родичі ніколи не беруть участі у розіграшах.Лариса Тодорук розповіла, що особливість магазину у тому, що «молочка» і ковбасні вироби тут – лише угринівські. Тож у якості того, що продають, тут впевнені на 100%. Відтак, пропонують своїм покупцям найкраще. Щодо молочних продуктів, то це стосується тих позицій, які виробник виготовляє на своїх потужностях.Постійний покупецьрозповів, що зазвичай робить покупки саме в міні-маркеті «УгринівМолоко».«Бо тут завжди чисто, охайно, все гарно розміщене на полицях. Особливо люблю купувати тут м’ясну і молочну продукцію», - каже чоловік. До речі, він також став одним зі щасливчиків, які отримали подарунковий пакунок.Магазин досить великий – 400 квадратних метрів. Він має формат так званого «магазину біля дому». Адже тут можна купити не лише продукцію «УгринівМолоко» та «Угринівські ковбаси», а й повний асортимент продуктової продукції, побутової хімії тощо.До слова, у засновника Приватно-орендного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка, яке виготовляє молокопродукти під торговою маркою «УгринівМолоко»,у планах є відкриття мережі магазинів. Утім, якщо ця ідея буде втіленою, то магазини матимуть дещо інший формат.Зауважимо, що міні-маркет «УгринівМолоко» на вулиці Зацепи у Луцьку – єдине місце, де можна масло торгової марки «УгринівМолоко» та сир «М’який угринівський». Утім, зважаючи на хорошу репутацію угринівської продукції, деякі продавці «молочки» вдаються до брехні й у назві, для прикладу, масла на вагу зазначають, що це масло з Угринова.Зауважимо, що Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка, яке виготовляє молокопродукти під торговою маркою «УгринівМолоко» – єдине підприємство в області, що займається власною переробкою молока та виробництвом молокопродуктів. До того ж, це єдине на Волині і одне з небагатьох в Україні сільськогосподарських підприємств, яке у 2010 році отримало статус спеціалізованої сировинної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування. На підприємстві запевняють, що запорука успіху – у замкнутому циклі виробництва, який гарантує повний контроль за якістю виконання робіт та виробництва готової продукції. Адже усі етапи – від заготівлі кормів для корів до упаковки продукції – здійснюються в межах одного підприємства. Тож, купуючи сири та іншу продукцію цієї торгової марки, покупці можуть бути впевнені, що усі продукти мають відмінну якість.